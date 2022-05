Cuộc sống hiện tại của nữ quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020

(VTC News) -

Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 2003, quê Ninh Bình) bắt đầu lên đường du học Đại học Swinburne, Australia vào đầu tháng 3/2022. Kinh doanh là ngành mà 10x chọn theo học tại xứ sở chuột túi. Hằng cho biết bản thân yêu thích kinh doanh từ nhỏ nên mong muốn được nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, đặc biệt là mảng kinh tế quốc tế.

Thu Hằng lên đường sang Australia vào đầu tháng 3/2022. (Ảnh: NVCC)

Khoảng thời gian dịch COVID-19, không thể sang Australia du học, Hằng đã học chuyên ngành Kinh doanh tại Đại học Swinburne Việt Nam. Đây vừa là cơ hội để 10x vừa tối ưu quãng thời gian học tập (các tín chỉ môn học ở Swinburne Việt Nam đều được công nhận ở Swinburne Australia), vừa giúp trải nghiệm môi trường mới. Vì vậy, khi sang Australia, Hằng không bị bỡ ngỡ với cách giảng dạy của giảng viên.

Hằng biết học tập ở trong môi trường này, tính tự giác và tinh thần cầu thị phải luôn ở mức tối đa. Trong một tuần, Hằng học 8 tiếng trên trường, chia ra làm 3 buổi. Thời gian còn lại nữ sinh học online tại nhà, thảo luận nhóm và làm bài tập. Với những kiến thức khó, Hằng thường email nhờ giảng viên giải đáp hoặc hỏi các anh quán quân Olympia những mùa trước.

“Là nữ quán quân duy nhất trong 10 năm trở lại đây nên em được anh chị coi em út trong nhà và luôn hỗ trợ nhiệt tình”, Hằng nói. Ngoài học tập trên trường, Hằng dự định tham gia các câu lạc bộ sinh viên vào đầu năm 2.

Cuộc sống của Thu Hằng tại Australia. (Ảnh: NVCC)

Một ngày của Hằng thường bắt đầu lúc 5h30. Do trọ xa trường nên Hằng thường phải dậy sớm nấu cơm và chuẩn bị đồ đi học. Sang môi trường mới, nữ sinh 18 tuổi phải tự lo cho bản thân từ A-Z: giặt giũ, đi chợ và nấu ăn. “Đây là lần đầu em rời xa vòng tay bố mẹ, đến một nơi xa lạ. Những ngày đầu, em loay hoay gần 2h đồng hồ trong bếp để nấu được bữa cơm”, Hằng kể

Những khi có thời gian rảnh, Hằng dành thời gian khám phá đất nước và con người Australia. Đi nhiều không chỉ giúp Hằng mở rộng vốn hiểu biết xã hội, mà còn giúp nữ sinh tự tin hơn khi giao tiếp - điều mà em vốn lo ngại cách đây 2 tháng.

Cuộc sống ở phương trời mới giúp nữ sinh trưởng thành hơn từng ngày. Có những ngày ốm do thay đổi thời thiết hay mệt mỏi do lượng bài tập nhiều, Hằng vẫn thấy may mắn vì luôn có bố mẹ, bạn bè ở Việt Nam động viên cũng như sự quan tâm từ những người bạn mới ở Australia.

Thu Hằng tâm niệm, dù ở đâu cũng phải trở thành một người có ích cho xã hội, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. "Em mong sau này có thể làm được điều gì đó cho quê hương, vì bản thân em đã nhận được rất nhiều thứ từ quê hương, về cả vật chất lẫn tinh thần”, Thu Hằng chia sẻ.

Thu Hằng là quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, Hằng vượt qua 3 thí sinh và trở thành nhà vô địch với tổng điểm là 235 điểm. Với kết quả này, Thu Hằng nhận được giải thưởng là một suất học bổng trị giá 40.000 USD.