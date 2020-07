Cuộc sống của Hoài Lâm và các quán quân 'Gương mặt thân quen' hiện tại thế nào?

Khởi My tham gia Gương mặt thân quen mùa đầu tiên. Ca sĩ 9X chứng tỏ nội lực cùng khả năng biến hóa đa dạng qua mỗi tiết mục. Hoài Linh liên tục khen ngợi tài năng của Khởi My. Có đầy đủ yếu tố để trở thành ngôi sao giải trí nhưng Khởi My hạn chế xuất hiện trên truyền thông, ít ra sản phẩm mới, kín tiếng về đời sống riêng.