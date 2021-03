Cuộc kiểm tra siêu tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez có phát hiện mới

(VTC News) -

Cuộc điều tra nguyên nhân gây ra sự cố siêu tàu trở hàng Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez đang được tiến hành. Thợ lặn thuộc đội điều tra đã tìm ra nhiều hư hỏng "từ nhẹ đến trung bình" ở mũi tàu.

Các chuyên gia đang nghiên cứu mức độ thiệt hại. Sau khi xác định được nguyên nhân sự cố, quá trình kiện tụng về việc bồi thường thiệt hại cho chủ các chuyến hàng bị gián đoạn do kênh đào bị kẹt, cùng chi phí sửa chữa tàu Ever Given và kênh đào Suez, dự kiến sẽ kéo dài nhiều năm.

Tàu Ever Given thuộc sở hữu của một công ty Nhật Bản, điều hành bởi người Đài Loan, gắn cờ Panama và bị mắc kẹt ở Ai Cập. Các yếu tố này khiến vụ việc trở nên phức tạp.

Tàu Ever Given được các đội trục vớt giải phóng thành công hôm 29/3. Con tàu bị kẹt ngang trong một đoạn hẹp của kênh đào Suez, chặn đứng tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa Châu Âu và Châu Á. Hiện Ever Given đang neo đậu ở hồ Great Bitter, nằm giữa hai đầu phía Bắc và Nam của con kênh.

Cùng ngày, tuyến đường hàng hải ở kênh đào Suez được mở lại cho hàng trăm tàu trở hàng phải chờ đợi trong thời gian Ever Given mắc kẹt. Tính đến trưa 31/3, hơn 160 tàu đã đi qua kênh Suez.

Trung tướng Ossama Rabei, người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez, cho biết họ sẽ làm việc suốt ngày đêm để giải phóng số tàu đang xếp hàng ở hai đầu kênh, chờ đi qua tuyến đường hàng hải đông đúc này.