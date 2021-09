Cuộc đời hoàn hảo của em út BTS: 16 tuổi ra mắt, giờ là Đặc phái viên Tổng thống

Jungkook - nam idol 24 tuổi được biết đến là “em út vàng” của BTS. Ban đầu, biệt danh này được trưởng nhóm RM đặt ra để bày tỏ sự yêu thương, cưng chiều cậu em út. Nhưng qua thời gian, nó thực sự trở thành cụm từ miêu tả đúng nhất về nam thần tượng này, bởi cậu đã sống một cuộc đời như mơ với những thành công mà không phải ai cũng đạt được.

Cùng nhìn lại 9 cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của “em út vàng” duy nhất tại Kpop:

16 tuổi ra mắt, nhận giải Tân binh của năm

Jungkook ra mắt cùng BTS vào năm 2013 với single album 2 Cool 4 Skool. Thời điểm ấy, nhóm nhạc nhà Big Hit Entertainment (sau này đổi thành HYPE Entertainment) phải đối đầu với nhiều tên tuổi nặng ký như EXO và B.A.P. Dù vậy, BTS vẫn xuất sắc giành giải Tân binh của năm tại lễ trao giải MMA 2013.

17 tuổi là ứng cử viên hạng 1

Xuất phát là một nhóm nhạc đến từ một công ty nhỏ, BTS phải mất đến 8 tháng mới được đề cử tại show âm nhạc với Boy in Luv. Đáng tiếc, nhóm chỉ về hạng 3 chung cuộc.

18 tuổi nhận Cup No.1

Mặc dù âm nhạc được đánh giá cao nhưng BTS không thành công sớm tại thị trường Hàn Quốc. Nhóm phải mất gần 2 năm mới có chiến thắng đầu tiên trên các sân khấu âm nhạc hàng tuần. Vào ngày 5/5/2015, Jungkook và các anh em trong nhóm đã rơi nước mắt khi I Need You giành cúp tại The Show của đài SBS MTV.

19 tuổi nhận Daesang

Từng bước chinh phục công chúng với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, BTS đã nhận được Daesang danh giá đầu tiên trong sự nghiệp tại MMA 2016 dành cho album Young Forever. Thời khắc đáng nhớ ấy, Jungkook từng thừa nhận: “Mình chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng cả nhóm thắng giải Daesang”.

20 tuổi được nhận giải thưởng tại BBMAs và biểu diễn tại AMAs

Cuộc đời Jungkook bước sang một trang mới rực rỡ hơn khi BTS ngày càng thành công tại thị trường quốc tế. Tuổi 20 của cậu là những kỷ niệm đáng nhớ khi được xướng tên tại giải thưởng âm nhạc hàng đầu thế giới Billboard Music Awards (Top Social Artist) hay trình diễn bản hit DNA tại American Music Awards.

21 tuổi No.1 Billboard 200, biểu diễn tại BBMAs, nhận được Huân chương Văn hoá, dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Cùng với BTS, Jungkook làm nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc như No.1 Billboard 200, biểu diễn tại Billboard Music Awards. Với những thành công ấy, nhóm nhận Huân chương văn hóa và thậm chí còn có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

22 tuổi sold-out vé concert tại sân vận động Wembley, tham dự Grammy

Độ phủ sóng của BTS mạnh mẽ tới mức một concert mở tại sân vận động lớn nhất nước Anh cũng được lấp kín. Cũng ở độ tuổi 22, Jungkook cùng các thành viên lên đường dự lễ trao giải Grammy, trở thành những idol Kpop đầu tiên có mặt tại sự kiện âm nhạc danh giá này.

23 tuổi No.1 Billboard Hot 100, đề cử Grammy

Từ một nhóm nhạc tham dự Grammy, 1 năm sau BTS trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu thế giới nhận đề cử tại lễ trao giải. Jungkook cũng khép lại tuổi 23 với No.1 Billboard đầu tiên trong sự nghiệp với bản hit Dynamite. Hiện tại, nhóm đã có 3 ca khúc làm được điều này gồm Dynamite, Butter và Permission to Dance.

24 tuổi được bổ nhiệm Đặc phái viên Tổng thống, tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76

Jungkook vừa nhận món quà sinh nhật lớn nhất trong cuộc đời khi cùng BTS trở thành Đặc phái viên Tổng thống, được Tổng thống Moon Jae In trao hộ chiếu ngoại giao và bút máy làm quà tặng. Cùng với đó, nhóm sẽ tiếp tục tham dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc lần thứ 76. Có thể nói, Jungkook đang sống một cuộc đời hoàn hảo như một cuốn tiểu thuyết với những thành công không tưởng ở độ tuổi 24.