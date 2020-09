Cuộc đời bất hạnh của người phụ nữ 'ba lần đò' và hành trình tìm sự sống cho mẹ

Vừa khóc, chị Bùi Thị Can (45 tuổi, quê Thái Bình) vừa đưa tay sờ lên trán mẹ. Từ ngày bà Chanh bị tai nạn và đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chị Can chưa hôm nào ngủ ngon. Sóng gió cứ thế đày đọa người phụ nữ nghèo 45 tuổi khiến chị nhiều lúc tưởng không thể đứng vững.

Người phụ nữ '3 lần đò'

Chị Can là con cả trong một gia đình có 3 chị em. Bố không may mất sớm. Không lâu sau đó, người em trai thứ 2 cũng ra đi. Chứng kiến 2 người thân qua đời, chị Can buồn bã, đau xót. Ngày ngày, chị một nách 5 con cùng mẹ già 70 tuổi gắng gượng qua ngày.

Trải qua ba cuộc hôn nhân, cuộc sống chị là chuỗi ngày lo lắng, vất vả. Người chồng đầu tiên của chị ở cùng tỉnh, khác huyện. Hai người sống với nhau được 7 năm, có với nhau một người con trai. Do bất đồng trong cuộc sống, chị quyết định chia tay, một mình đưa con vào miền Nam kiếm sống.

Vào Nam, chị thuê căn nhà nhỏ, vừa nuôi dạy con, vừa kinh doanh buôn bán hàng giải khát kiếm sống qua ngày. Sau nhiều lần nói chuyện, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, chị và người bạn cùng quê quyết định dọn về sống chung.

Đang mang thai đứa con thứ 2 được ba tháng thì chị phát hiện chồng ham mê cờ bạc. Một lần nữa chị dứt áo ra đi. Kinh tế 3 mẹ con phụ thuộc vào hàng quán tuy không dư dả nhưng cũng đủ rau cháo qua ngày.

Chị Can đứng trước nỗi lo không có tiền để chữa bệnh cho mẹ.

Sau khi đi thêm bước nữa, chị và chồng quyết định về quê làm ăn, kiếm sống. Trớ trêu thay, ngày mang thai đứa con chung của hai người, chị Can phát hiện chồng nghiện hút nặng phải đi cai. Đó cũng là lúc người em trai thứ hai qua đời.

Bố mất sớm, em trai cũng qua đời. Nhưng sóng gió vẫn chưa hết. Đó là ngày chị nhận được điện thoại thông báo mẹ chị - bà Phạm Thị Chanh bị tai nạn giao thông nặng.

Chị nhớ như in ngày 26/4 khi chị đến hiện trường, mẹ nằm bất động, quanh đó là máu. Chị vừa khóc vừa lao vào ôm mẹ nhờ người đưa đi bệnh viện.

Mẹ già tai nạn, chữa mãi không khỏi

Trước khi đến Bệnh viện Việt Đức, chị đưa mẹ cấp cứu ở tuyến huyện rồi tỉnh. Chân trái bà bị gãy phức tạp. Hai mẹ con chị Can ra vào viện không biết bao lần để chạy chữa mà không khỏi.

Để có tiền chạy chữa cho mẹ, chị Can vay mượn khắp nơi số tiền hơn 200 triệu đồng. Qua 7 lần phẫu thuật với 32 ngày nằm viện, mà sức khỏe bà Chanh chưa mấy cải thiện.

Chị Can chăm mẹ ở Hữu nghị Việt Đức.

Thương hoàn cảnh hai mẹ con, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cố gắng chạy chữa và động viên chị chuyển bà về bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị. Nhưng sau đó tình trạng bà Chanh lại diễn biến xấu. Nếu không được chuyển tuyến, bà khó lòng qua khỏi.

Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh với những cơn đau dày vò, chị Can không đành lòng. Chị hỏi mẹ: “Bây giờ, ý mẹ muốn thế nào?”. Bà Chanh yếu ớt nói: “Con cứ cho mẹ lên Bệnh viện Việt Đức. Nếu có sự sống thì mẹ sẽ sống thêm được ít ngày với con cháu. Còn nếu cho mẹ về thì mẹ chết mất…”. Chị Can òa khóc và chạy vạy vay xóm láng giềng được 50 triệu đồng. Với hành trang là vào bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, chị đưa mẹ lên Hà Nội.

Điều trị được 1 tuần, do vết thương diễn tiến xấu nên bà Chanh được chỉ định phải cưa chân do nhiễm trùng nặng. Một ngay sau, bà Chanh lên cơn sốc, co giật, mê man, phải cấp cứu khẩn.

Theo BS Đoàn Lê Vinh - khoa Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngoài bị tai nạn gãy xương đầu gối, bà Chanh có thể trạng yếu, xơ gan, tiểu cầu giảm, rối loạn đông máu... Sau khi mổ, chân của bà bị nhiễm trùng. Tuy đã được mổ lại để làm sạch nhưng vẫn phải mổ lại do vết thương lộ hết phần nẹp.

Trải qua 7 lần phẫu thuật và vô số lần chuyển viện, sức khỏe bà Chanh ngày một yếu.

Tuy nhiên, lần phẫu thuật này sẽ gặp rất nhiều trở ngại do bà Chanh tuổi đã cao, gần 70m hơn nữa, tình trạng nhiễm trùng cũng tiến triển khá nặng.

“Ngoài các vấn đề trên, bệnh nhân còn nhiễm trực khuẩn mủ xanh. Vi khuẩn này kháng rất nhiều thuốc, chỉ nhạy với 1 số loại thuốc rất mạnh, hiếm. Do vậy, bệnh nhân sẽ tiếp tục phải mổ lại để sửa mỏm cụt ở đùi do vết thương nhiễm trùng quá nặng. Nhưng đây cũng chưa chắc đây là lần mổ cuối cùng”, BS Vinh nói.

BS Vinh cho biết, dù đã truyền cho bà Chanh rất nhiều máu nhưng do tình trạng rối loạn đông máu nặng, nên hiện thể trạng của bà vẫn chưa ổn định. Chị Can ngồi gục xuống khi nghĩ chặng đường tiếp theo. "Cầu xin trời, cầu xin mọi người hãy cứu giúp mẹ con tôi, để mẹ tiếp tục được sống…”, chị Can vừa khóc vừa cầu nguyện.

Nhìn mẹ yếu ớt trên giường bệnh, chị Can không cầm được nước mắt, mong sao bệnh tật đừng đầy đọa thêm để hai mẹ con sớm được trở về đoàn tụ. Thì "Dù có khó khăn mấy, vất vả mấy tôi cũng chịu đựng được".

Theo đại diện phòng CTXH Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, do tuổi cao, thể trạng yếu, tiên lượng thời gian bình phục của bà Chanh còn rất dài, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Nên bệnh viện rất mong muốn các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ trường hợp bệnh nhân Chanh.