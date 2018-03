Cuộc chiến ở phân khúc SUV: Mẫu ô tô nào rẻ nhất?

(VTC News) - Ngoài mẫu Honda CR-V, ở phân khúc SUV còn có sự xuất hiện của các tên tuổi khác như: Toyota Fortuner, Mazda CX-5, Mitsubitshi Outlander hay bộ đôi Peugeot 3008 và 5008,... Vậy mẫu xe nào giá rẻ nhất ở phân khúc này?

Mới đây, một đại lý Honda tiết lộ giá bán mới của CR-V "rẻ giật mình" khiến cả thị trường dậy sóng. Cụ thể, Honda CR-V bản E sẽ là 898 triệu đồng; CR-V bản G là 998 triệu đồng và phiên bản cao nhất CR-V bản L là 1,1 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng, giá xe như trên là rẻ và sẽ gây chấn động nếu Honda Việt Nam xác nhận.

Tuy nhiên, Honda CR-V vẫn phải đối mặt với các đối thủ khác Toyota Fortuner, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubitshi Outlander hay bộ đôi Peugeot 3008 và 5008,...

Trong đó, các mẫu xe nhập khẩu như: Toyota Fortuner, Nissan X-Trail, Chevrolet Trax, Suzuki Vitara/Grand Vitara, Ford Everest/Explorer là những mẫu xe sẽ được điều chỉnh giá bán trong thời gian tới với biểu thuế là 0%.

Đối với các xe lắp ráp trong nước như: Mazda CX-5, Ford EcoSport, Peugeot 3008/5008, Mitsubishi Outlander, KIA Sorento, Hyundai Santa Fegần như sẽ không có biến động về giá. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp "nội" vẫn có thể điều chỉnh giá bán ở phạm vi hẹp.

Theo thống kê của báo điện tử VTC News, mẫu Mitsubishi Outlander có giá rẻ nhất thị trường ở phân khúc SUV cỡ lớn với phiên bản rẻ nhất là 808 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Fotuner là mẫu SUV cỡ lớn ăn khách nhất trên thị trường.

Toyota Fotuner

Về doanh số, Toyota Fortuner là mẫu SUV ăn khách nhất tại Việt Nam với tổng doanh số bán ra trong năm 2017 là 13.023 chiếc, trung bình mỗi tháng Toyota bán được gần 7.000 chiếc. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng trong thời điểm hiện tại.

Sang tới năm 2018, Toyota Fortuner bỗng dưng "biến mất" khỏi thị trường Việt Nam do chưa đáp ứng đủ các quy định của Nghị định 116. Lượng xe giao cho khách nhỏ gọn, cầm hơi và chưa biết đến bao giờ nguồn hàng Fotuner ổn định.

So với Honda CR-V, giá bán của Fortuner có phần đắt hơn khá nhiều. Cụ thể, phiên bản Fotuner 2.4G (rẻ nhất) có giá 981 triệu đồng; 2.7V (4x2) có giá 1,149 tỷ đồng và 2.7V (4x4) có giá 1,308 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây là giá bán của năm 2017 khi chưa được áp dụng mức thuế 0%. Chính vì vậy, nhiều khả năng mẫu xe nhập khẩu duy nhất từ thị trường Indonesia này sẽ giảm mạnh trong thời gian tới giống như mức giá mà Honda áp dụng cho sản phẩm của mình.

Một người đồng hương khác của Honda và Toyota là Mitsubishi cũng đang "ăn lên làm ra" với mẫu SUV Outlander. Doanh số bán ra của dòng xe này bỗng nhiên tăng đột biến kể từ khi chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước.

Mitsubishi Outlander

Trong năm 2017, doanh số của Outlander khá khiêm tốn với 993 chiếc, trung bình mỗi tháng bán được 82 chiếc (thời điểm này Outlander vẫn là xe nhập khẩu). Tuy nhiên, với quyết định ngừng nhập khẩu và chuyển sang lắp ráp được xem có phần mạo hiểm và lạ đời, doanh số xe của Outlander tăng gấp đôi trong tháng đầu tiên của năm 2018 với 153 chiếc.

Không những vậy, thời điểm trước Tết Nguyên đán, Outlander có hiện tượng cháy hàng. Người tiêu dùng muốn mua Outlander phải chờ đợi tới cuối tháng 3/2018 mới có thể giao nhận xe.

Giá bán của Outlander cũng thuộc dạng thấp nhất ở phân khúc SUV. Cụ thể, Outlander bản 2.0 CVT lắp ráp có giá chỉ 808 triệu đồng; bản 2.0 CVT Premium lắp ráp cũng chỉ có giá 942 triệu đồng và cuối cùng là bản 2.4 CVT Premium lắp ráp có giá 1,1 tỷ đồng.

Bên cạnh các mẫu xe lắp ráp, Mitsubish còn bán những mẫu Outlander nhập khẩu cuối cùng với các mức giá tương ứng là: 975 triệu đồng (2.0 CVT), 1,123 tỷ đồng (2.0 Premium) và 1,275 tỷ đồng (2.4 Premium).

Mazda CX-5

Ở phân khúc SUV 5 chỗ, Mazda CX-5 dường như không có đối thủ. Sự "bá đạo" của Mazda CX-5 thể hiện bằng việc bán được 9003 chiếc trong năm 2017, trung bình mỗi tháng bán được 750 chiếc. Đây là mẫu xe được láp ráp trong nước nên việc giảm "sốc" như Honda CR-V là điều không thể.

Mặc dù vậy, từ tháng 3/2018, Thaco bất ngờ tăng giá mẫu xe này từ 20 - 30 triệu đồng. Cụ thể, CX-5 bản 2.0L 2WD là 899 triệu đồng, CX-5 2.5L AWD có giá 1,019 tỷ đồng và CX-5 2WD có giá 999 triệu đồng.

Nissan X-Trail

Mẫu SUV X-Trail của Nissan chưa có dấu ấn nào thực sự đặc biệt trên thị trường. Tổng doanh số bán ra trong năm 2017 của X-Trail đạt 1.619 chiếc, trung bình mỗi tháng bán được 134 chiếc.

Nissan X-Trail được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan có giá bán lần lượt là 852 triệu đồng (bản rẻ nhất); 986 triệu đồng (2.5SV); 918 triệu đồng (2.4 SL 2WD) và 986 triệu đồng (2.4 SL 4WD).

Ford Everest/Explorer

Trong năm 2018, doanh số bán xe của bộ đôi Ford Everest/Explorer đạt 2.205 chiếc. Giá bán của Everest có nhiều biến động trong năm 2018. Hiện tại, giá bán của Everest lần lượt là 850 triệu đồng (bản 2.2L MT 4x2); 899 triệu đồng (2.2L MT 4x4); 1,165 tỷ đồng (Trend 2.2L AT 4x2); 1,272 tỷ đồng (Titanium 2.2L AT 4x2) và 1,936 tỷ đồng (3.2L AT 4WD).

Bảng giá Ford Everest tháng 3/2018.

Trong khi đó, mẫu Ford Explorer gần như không thay đổi giá bán. Tính tới thời điểm hiện tại, Ford Explorer có giá bán tại các đại lý là 2,18 tỷ đồng.

Peugeot 3008/5008

Bộ đôi thương hiệu Pháp đang "hái ra tiền" trong thời gian vừa qua. Kể từ khi Thaco chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước, giá bán lẻ của Peugeot 3008/5008 cũng rẻ hơn nhiều so với trước. Giá bán tại đại lý của 3008 là 1,159 tỷ đồng và 1,349 tỷ đồng cho mẫu 5008.

Hyundan Santafe

Hyundai Santefe là một trong những mẫu SUV 7 chỗ ăn khách trên thị trường. Giá bán hiện tại của Santafe tại các đại lý khá tương đồng so với mấu CR-V. Cụ thể, 1,070 tỷ đồng (2.2L CKD); 1,020 tỷ đồng (2.4L CKD); 970 triệu đồng (2.2L bản máy dầu tiêu chuẩn) và 898 triệu đồng (2.4L máy xăng).

