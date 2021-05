Cuộc chiến ly hôn Jolie - Pitt: Angelina phải chia sẻ quyền nuôi con với Brad

Năm 2016, sau khi luật sư của Angelina Jolie xác nhận cô đệ đơn ly hôn Brad Pitt, truyền thông gọi đây là "chuyện đáng tiếc", "cuộc ly hôn ồn ào của thập kỷ".

Sau quyết định đường ai nấy đi, đã 5 năm trôi qua, ồn ào dần đến hồi kết. Angelina Jolie trong mọi nỗ lực muốn được toàn quyền nuôi con, trong khi Brad Pitt yêu cầu quyền nuôi 6 con chung.

Vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền lợi, Jolie-Pitt tốn nhiều tiền dẫn nhau ra tòa. Theo luật sư Kelly Chang Rickert, cặp diễn viên chi hơn 1 triệu USD để giải quyết vụ việc.

Cuối cùng, Brad Pitt thắng thế. Ngày 26/5, tòa án quyết định hai ngôi sao phân bổ thời gian nuôi con. Ý định một mình chăm sóc 6 đứa trẻ của Angelina Jolie không thể thành hiện thực.

Cuộc ly hôn ồn ào

Tháng 9/2016, luật sư Robert Offer xác nhận với Associated Press rằng Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt. Nguyên nhân ban đầu do “không còn hòa hợp trong hôn nhân”.

Tuy nhiên, theo TMZ, cặp sao nổi tiếng ly hôn do Jolie không tìm được tiếng nói chung với Brad Pitt trong việc nuôi con. Báo cáo cho biết Pitt bị LAPD điều tra vì cáo buộc bạo hành Maddox.

Hai tháng sau, Brad Pitt được minh oan sau khi FBI tuyên bố họ thu thập dữ kiện, đánh giá tình hình ở cấp liên bang, không phát hiện sai phạm.

Tháng 1/2017, Jolie-Pitt thông báo kế hoạch niêm phong tài liệu ly hôn. “Chúng tôi sẽ giữ bí mật và phân chia tài sản với thẩm phán riêng, nhanh chóng giải quyết vụ việc”, cặp sao nói với US Weekly.

Tháng 5/2017, Brad Pitt lần đầu lên tiếng việc ly hôn trên tạp chí GQ Style. Sao phim Fight Club thừa nhận chia tay là quyết định khó khăn giữa hai vợ chồng. “Không ai thắng trong phiên tòa. Vấn đề là ai tổn thương nhiều hơn. Đưa nhau ra tòa là quyết định làm tổn hại con cái. Tôi hiểu cảm giác đột nhiên gia đình bị chia cắt”, Pitt nói.

Đến tháng 12/2018, Brad Pitt và Angelina Jolie cho biết họ “hạn chế” ra tòa vì đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con.

Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn thời gian dài gây ồn ào. (Ảnh: AP)

Samantha Bley DeJean, luật sư của Angie (biệt danh của Angelina Jolie) nói với US Weekly rằng họ đã ký thỏa thuận nuôi con, có thẩm phán làm chứng, dựa trên ý kiến của chuyên gia.

Tháng 1/2019, nguồn tin cho biết Angelina Jolie và Brad Pitt tiếp tục tái hợp ở Los Angeles để bàn về quyết định nuôi con. Thời điểm đó, Jolie nói rằng “đây là điều bình thường, các đôi vợ chồng đã ly hôn thường gặp nhau để giải quyết vấn đề còn tồn đọng”.

Theo hồ sơ tòa án, Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức trở thành người độc thân từ tháng 6/2019, dù cuộc ly hôn chưa hoàn tất.

Sau khi thỏa thuận, Angie tạm có quyền nuôi 6 con. Nữ diễn viên thường đưa những đứa trẻ xuất hiện ở thảm đỏ lớn. Trong khi đó, Brad Pitt tích cực thay đổi bản thân. Anh tham gia Alcoholholics Anonymous - câu lạc bộ giúp đỡ người nghiện rượu vực dậy cuộc sống.

“Tôi làm mọi thứ tốt nhất để được nuôi con. Tôi quyết định bỏ rượu”, Brad Pitt nói với The New York Times.

Những dấu hiệu tích cực

Trong cuộc trò chuyện với NPR hồi tháng 9/2019, Brad Pitt thừa nhận việc ly hôn Angie ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp. “Gia đình tan vỡ là điều không ai muốn. Tôi biết mình có lỗi và sẽ làm gì đó tốt hơn. Tôi không muốn tiếp tục sống thế này”, Pitt nói.

Một tháng sau thừa nhận thất bại, Brad Pitt liên lạc với Jolie, nhờ vợ cũ giúp anh liên lạc với Maddox - con trai nuôi đầu lòng - đang du học Hàn Quốc. “Brad muốn hàn gắn quan hệ với con trai nhưng Maddox không đồng ý”, nguồn tin nói với US Weekly.

Cùng thời điểm, Angelina Jolie cho biết cô thấy buồn vì hôn nhân tan vỡ. “Tôi có nỗi buồn sâu sắc, tự đánh mất bản thân sau khi ly hôn năm 2016”, nữ diễn viên chia sẻ với tạp chí Madame Figaro.

Sau thời gian có cuộc sống riêng, Brad Pitt và Angelina Jolie dần “bỏ qua chuyện cũ”. Tháng 3/2020, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Angie cho biết hai con gái lớn của cô là Zahara và Shiloh gặp vấn đề sức khỏe, cùng phẫu thuật trong một tháng.

Brad Pitt nhiều lần đến nhà vợ cũ thăm con. (Ảnh: BackGrid)

Theo US Weekly, Pitt bỏ qua lễ trao giải BAFTA 2020, đến chăm sóc con gái, làm tròn bổn phận người cha. Nguồn tin cho biết Angelina Jolie dần tha thứ cho Brad Pitt vì muốn dành điều tốt nhất cho các con.

Một tháng sau, Brad Pitt và Angelina Jolie ngồi lại với nhau để bàn chuyện học hành cho con cái, tìm giải pháp tốt nhất cho những đứa trẻ trong thời gian đại dịch.

Trong thời gian này, tài tử Once Upon a Time in Hollywood thường xuyên lái môtô đến thăm các con tại nhà Angelina Jolie. People cho rằng hai ngôi sao nổi tiếng đã bớt căng thẳng. Jolie đồng ý để Pitt đến thăm các con tại nhà vợ cũ.

Theo Entertainment Tonight, hai ngôi sao gác chuyện cũ sang một bên, toàn tâm nghĩ đến tương lai cho 6 người con. Brad Pitt có mật khẩu của vợ cũ, được Angie cho phép thoải mái vào nhà riêng.

"Họ đã đấu tranh thời gian dài để đạt thỏa thuận nuôi con chung. Con cái là mối liên kết duy nhất của hai ngôi sao. Họ không có kế hoạch làm lành hay quay lại", nguồn tin từ Entertainment Tonight nói.

US Weekly lại cho biết mối quan hệ của họ tiến triển tốt hơn. Họ hướng đến giải pháp nuôi con. Angie ấn tượng với việc Brad Pitt bỏ rượu, quan tâm các con.

Cuộc chiến ngã ngũ

Dù quyết định để Brad Pitt thăm các con, Angelina Jolie vẫn còn nhiều khúc mắc với chồng cũ. Nguồn tin của Us Weekly cho biết sao phim Salt còn oán hận Brad Pitt. "Angie muốn chồng cũ phải chịu trách nhiệm. Cô cho rằng Brad Pitt đảo lộn cuộc sống của mẹ con họ".

Tháng 6/2020, trong cuộc phỏng vấn với Vogue, Jolie khẳng định ly hôn Brad Pitt là quyết định đúng đắn. “Tôi càng im lặng thì càng bị người khác lợi dụng. Các con tôi biết sự thật là gì”, Angie khẳng định.

Brad Pitt nói anh đau lòng vì bị con trai nuôi quay lưng. (Ảnh: Getty)

Hai tháng sau lên tiếng vụ ly hôn, Angelina Jolie “tuyên chiến” với Brad Pitt. Nữ diễn viên đệ đơn lên tòa án, yêu cầu truất quyền thẩm phán John W. Ouderkirk trong phiên tòa xét xử quyền nuôi con giữa cô và Brad Pitt.

Theo US Weekly, Jolie phẫn nộ vì Ouderkirk “không tiết lộ” rằng ông có quen biết với luật sư của Brad Pitt. Đáp lại, luật sư của nam diễn viên cho rằng Jolie chỉ “nỗ lực che đậy sự thật, trì hoãn phiên tòa”.

Bởi trước đây, Angelina Jolie từng nhờ Ouderkirk chủ trì đám cưới giữa cô và Brad Pitt. Minh tinh Hollywood cũng không phản đối việc thẩm phán tham gia vào phiên tòa, cho đến khi cô thấy mình bất lợi trước chồng cũ.

Sau nhiều phiên điều trần nhưng không giải quyết được vụ việc, tháng 3/2021, Angelina Jolie quyết định đệ đơn cho rằng Brad Pitt là người có hành vi bạo hành gia đình, không thể tiếp giành quyền nuôi con.

Theo The Guardian, Angelina Jolie sẵn sàng tung bằng chứng khi có yêu cầu của tòa án. Thậm chí, Angelina Jolie được con trai lớn Maddox ủng hộ.

Cậu muốn ra tòa làm chứng chống lại cha nuôi. Maddox còn muốn xóa họ Pitt ra khỏi tên. "Maddox cho biết anh đã lớn và chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra. Chàng trai 19 tuổi không hài lòng với Brad Pitt", nguồn tin nói với US Weekly.

Theo Page Six, sau vụ việc bị vợ và con trai lớn quay lưng, Brad Pitt đang đau lòng, "trái tim tan nát" vì chuyện gia đình. Nam diễn viên không thể chấp nhận chuyện Angelina Jolie đòi ra tòa và cáo buộc anh bạo hành, đánh đập vợ con.

Tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay, cuối cùng tòa án California quyết định không để các con của Angelina Jolie ra làm chứng. Theo The Guardian, điều này khiến Angelina Jolie bức xúc. Đại diện của nữ diễn viên lên tiếng chỉ trích thẩm phán ở California hôm 26/5.

"Thẩm phán Ouderkirk từ chối xét xử công bằng cho Jolie. Họ loại trừ nhiều bằng chứng liên quan đến sức khỏe, sự an toàn của những đứa trẻ. Lời khai của các con là bằng chứng quan trọng của vụ xét xử", luật sư của Angie nói.

Tuy nhiên, phía Brad Pitt liên tục đáp trả. "Ouderkirk tiến hành quá trình tố tụng đúng quy trình, kỹ lưỡng suốt 6 tháng qua. Tòa án có quyết định công bằng sau khi nghe ý kiến chuyên gia, nhân chứng hợp pháp", luật sư nói.

Luật sư cũng khẳng định lời khai của Angelina Jolie thiếu uy tín. Họ yêu cầu quyền nuôi con phải chia đều cho các bên theo nguyện vọng của Brad Pitt. "Sự phản đối của Angelina Jolie và chậm trễ của tòa án sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho những đứa trẻ", luật sư nói.

Angelina Jolie buộc chia sẻ quyền nuôi con với Brad Pitt. Ảnh: Getty.

Cuối cùng, trong phiên tòa ngày 26/5, thẩm phán tuyên bố Brad Pitt thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền nuôi con kéo dài 5 năm.

“Lời khai của Jolie thiếu xác thực ở nhiều điểm chủ chốt, lệnh nuôi con hiện tại giữa các bên phải được sửa đổi, theo yêu cầu của ông Pitt, vì lợi ích tốt nhất của bọn trẻ”, US Weekly trích tài liệu tòa án.

Sau 5 năm kiện tụng, cuối cùng Angie phải chịu thua. Cô không được toàn quyền nuôi con. Hai nghệ sĩ phải chia sẻ thời gian chăm sóc các con, có quyền giám hộ về mặt pháp luật với 5 đứa trẻ. Riêng Maddox - con trai lớn 19 tuổi - không cần sự bảo hộ của cha mẹ.

Tuy nhiên, rất có thể Angelina Jolie sẽ kháng cáo. 5 năm qua, ngôi sao một thời chưa bao giờ thôi ý định chống lại Brad Pitt để có thể toàn quyền nuôi 6 người con.