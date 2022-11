Cuộc chiến bản quyền trên Youtube giữa Wolfoo và Peppa Pig có thể tiếp diễn ở Mỹ

(VTC News) -

Theo tờ London Daily Post, Sconnect Media LLC (nhận sự uỷ quyền của Sconnect Việt Nam) hiện đang xem xét các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi của Wolfoo tại Mỹ. Ông Tạ Mạnh Hoàng là người đại diện sở hữu cả hai công ty Sconnect Việt Nam và Sconnect Media LLC (Mỹ).

Sconnect Việt Nam (có trụ sở chính tại Hà Nội) là chủ sở hữu bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo, còn Entertainment One UK LTD (gọi tắt là EO/eOne - có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh) là chủ sở hữu bộ nhân vật hoạt hình Peppa Pig.

Phim hoạt hình Wolfoo sản xuất tại studio của Sconnect.

Từ đầu năm 2022 tới nay, hai doanh nghiệp này đã đâm đơn kiện lẫn nhau tại Toà án Liên bang Nga, Vương quốc Anh và Việt Nam do tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Wolfoo và Peppa Pig. Xuất phát từ nguyên nhân là do eOne khởi kiện Sconnect ra toà án tại Nga và Anh với lý do “Bộ nhân vật Wolfoo là sản phẩm làm lại của bộ nhân vật Peppa Pig”. Đồng thời liên tục đánh gậy bản quyền Wolfoo trên YouTube và được YouTube chấp nhận dẫn tới thiệt hại cho Sconnect hàng triệu USD.

Sau khi đánh bản quyền Wolfoo trên YouTube và Facebook, mới đây nhất, eOne tiếp tục đánh bản quyền kênh Wolfoo trên TikTok và khiếu nại bản quyền Wolfoo Game trên Apple Store, mặc dù Wolfoo Game là sản phẩm không liên quan tới vụ tranh chấp. Tuy nhiên việc khiếu nại bản quyền của eOne đã không được TikTok và Apple chấp nhận.

Ngày 12/10/2022, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã lên tiếng bảo vệ quyền kinh doanh của Sconnect trên YouTube. Theo đó VDCA đề nghị YouTube đảm bảo quyền kinh doanh công bằng giữa doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp Anh.

Tờ TechTimes (ngày 7/11/2022) dẫn lời ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch thường trực VDCA cho rằng: “Nếu video Wolfoo bị khóa do bị kiện ở Anh, thì video Peppa Pig trong vụ kiện ở Việt Nam cũng nên bị YouTube khóa”.

Lãnh đạo VDCA cũng cho rằng: "Sconnect nên có hành động ngay lập tức để bảo vệ quyền lợi của Wolfoo tại thị trường Mỹ".

Trước đó vào tháng 7, Sconnect đã thắng trong vụ kiện do eOne nộp đơn lên Tòa án thành phố Moskva. Tòa án sau đó đã chấm dứt vụ kiện của eOne và ngăn chặn họ nộp các khiếu kiện tương tự chống lại Sconnect trong tương lai.

Phim hoạt hình Wolfoo được xử lý hậu kỳ tại studio của Sconnect.

Bất chấp chiến thắng này, YouTube vẫn chấp thuận yêu cầu xóa video Wolfoo của eOne. Không cho phép Wolfoo tải lên nội dung mới, khiến số lượt xem hàng tháng của Wolfoo giảm hơn 60%, gây thiệt hại lớn ở tỷ lệ người đăng ký, danh tiếng kinh doanh và sụt giảm về doanh thu. Mặc dù Sconnect đã nỗ lực cung cấp đầy đủ hồ sơ khẳng định quyền sở hữu và đề nghị tôn trọng quyết định của Toà án Moskva, YouTube vẫn không xem xét kháng nghị của Sconnect.

Tháng 1/2022, eOne lại đệ đơn kiện Sconnect ở Vương quốc Anh, nhưng toà án ở quốc gia này vẫn chưa tiến hành thụ lý vụ kiện.

Ngày 24/10/2022, trong bản tự khai tại Tòa án London (Vương quốc Anh), eOne khai rằng: “YouTube đang hỗ trợ rất tốt trong việc xóa các video Wolfoo. eOne đề nghị Tòa án ở Anh ra lệnh cấm không cho Wolfoo xuất hiện trên nền tảng YouTube”. Tuy nhiên tại phiên điều trần mới nhất vào ngày 03/11/2022, Toà án London chưa ra bất cứ phán quyết nào. Tức là đến nay, đơn kiện của eOne tại Anh chưa được Tòa án thụ lý và chưa có giá trị pháp lý.

Cho đến nay, vụ tranh chấp giữa hai bên chưa có bất cứ tòa án nào tuyên Wolfoo vi phạm bản quyền; chưa có tòa án nào yêu cầu ngăn chặn hay hạn chế nào đối với Wolfoo. Nhưng hệ thống phim hoạt hình của Việt Nam đã bị thiệt hại nặng nề trên YouTube, do 3 kênh kim cương và 3 kênh khác có hàng triệu lượt đăng ký bị YouTube khóa không cho upload các video mới. Không chỉ bị suy giảm lượt view, Wolfoo còn bị nguy cơ người dùng sẽ rời bỏ kênh nếu cứ kéo dài tình trạng không đăng tải thêm các nội dung mới.

Các video hoạt hình Wolfoo (khoảng 2.700 tập) được dịch ra 17 thứ tiếng, phát trên nhiều nền tảng như mạng xã hội YouTube, Facebook, Tiktok; các nền tảng truyền hình, nền tảng online của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Wolfoo đã đăng ký nhãn hiệu và quyền tác giả tại Mỹ, Nga, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.