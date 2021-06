(VTC News) -

Tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, toàn bộ hệ thống y tế từ dự phòng tới điều trị đã được kích hoạt để đáp ứng yêu cầu điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao. Toàn ngành y tế thành phố được huy động để tham gia lấy mẫu xét nghiệm, các y bác sĩ phải hoạt động hết công suất trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế.

Hơn ai hết, đội ngũ chống dịch tuyến đầu cần được chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần tốt nhất trong giai đoạn này. Với mong muốn góp phần để tiếp sức, Now - ứng dụng hàng đầu Việt Nam về đặt và giao nhận đồ ăn và các đối tác của mình đã mang hàng ngàn suất ăn, phần nước và nhu yếu phẩm đến trao tặng đội ngũ y bác sĩ, hoạt động này nằm trong nội dung chương trình “Cùng Now chung tay”.

Trong lúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - nơi được xem là tuyến đầu về điều trị COVID-19 cho cả khu vực phía Nam đang tạm phong tỏa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ chăm lo các nhu yếu phẩm cấp thiết và các suất ăn phục vụ cho cán bộ, y bác sĩ. Ngày 18/6 vừa qua, hưởng ứng vận động này, Now đã cùng với các đối tác đã trao tặng 2.400 phần quà gồm suất ăn, nước và nhu yếu phẩm đến trao tặng Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng.

Hơn 2.400 phần quà từ Now và đối tác được trao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Cũng trong ngày 18/6, đội ngũ Now đã trao tặng 800 phần quà (gồm 400 phần ăn và 400 phần nhu yếu phẩm) đến các y bác sĩ của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM và gần 400 phần ăn, nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ông Đặng Hoàng Minh, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Now chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm phục tinh thần và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ. Để góp sức vào nỗ lực chung đẩy lùi dịch bệnh, Now liên tục nhắc nhở nhân viên và các đối tác tài xế tuân thủ các quy định của nhà nước, các hướng dẫn của Bộ y tế để phòng tránh rủi ro lây nhiễm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trao tặng bữa ăn dinh dưỡng đến các bệnh viện như một lời cảm ơn trân trọng dành cho các y bác sĩ, cán bộ y tế của lực lượng tuyến đầu chống dịch”.

Ngày 24/6 vừa qua, ngay sau khi Hà Nội được nới lỏng một số hoạt động thiết yếu sau thời gian dài bị tạm dừng, đội ngũ của Now đã đến thăm và trao 500 chai nước ép trái cây miễn phí nhằm tiếp sức cho các y bác sĩ tại Bệnh viện K với mong muốn phần nào làm dịu đi cái nóng oi bức khắc nghiệt của mùa hè mà họ phải chịu đựng, đặc biệt khi phải khoác thêm trên mình bộ đồ bảo hộ.

Các y bác sĩ tại Bệnh viện K Hà Nội nhận 500 chai nước ép được trao tặng từ đội ngũ Now.

Đồng hành cùng Now trong chương trình “Cùng Now chung tay”, chia sẻ trách nhiệm trong các hoạt động cộng đồng, không thể không kể đến đóng góp của đối tác là nhà hàng, quán ăn như Cimi Fruit (Nhà Máy Trái Cây tại TP.HCM), Sinh Tố Tao Đàn (TP. HCM), Trà sữa Ông Nội Quán (TP.HCM) và Laban Mart - Chuỗi siêu thị thực phẩm thiết yếu (TP. Đà Nẵng) đã chung tay tài trợ để đội ngũ Now có cơ hội mang đến những phần quà thiết thực nhất cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ.

“Trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, khi đồng hành cùng Now, chúng tôi mong muốn góp chút tinh thần cổ động cũng như tiếp thêm năng lượng cho các y bác sĩ đang tham gia chống dịch. Hy vọng rằng thành phố sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh, công việc kinh doanh nhanh chóng trở lại ổn định như trước” - chị Quỳnh Xuân, đại diện của Cimi Fruit chia sẻ.

Cimi Fruit đóng góp 1.000 ly yogurt bơ với tổng giá trị tương đương 50 triệu đồng trong chương trình.

Không quên san sẻ khó khăn với các đối tác và người dùng

Trong đợt bùng phát dịch lần này, nhằm san sẻ nỗi lo, giúp các tài xế yên tâm sau tay lái, Now triển khai thêm giải pháp mới: gói “Hỗ trợ tài xế Now” đang được áp dụng trên cả nước. Thời gian tới với chương trình "Cùng Now Chung Tay", Now cùng các đối tác của mình sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ các quà tặng nhu yếu phẩm đến hơn 600 tài xế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước đó, thấu hiểu được những khó khăn của nhà hàng, quán ăn khi không thể bán hàng tại chỗ, Now đã tạo điều kiện để các đối tác đăng ký online miễn phí và hỗ trợ thêm các ưu đãi đặc biệt như gói truyền thông trên hệ thống mạng xã hội cùng hàng triệu người yêu ẩm thực của Foody, giúp quán tăng lượt truy cập, hỗ trợ việc hiển thị và quảng bá trên giao diện ứng dụng Now để tăng lượt tiếp cận và tương tác với người dùng.

Những ngày giãn cách, khi hàng quán không được bán tại chỗ, bên cạnh việc hỗ trợ khách hàng chỉ cần ngồi ở nhà an toàn, đặt món và được giao hàng tận nơi, Now và các đối tác của mình liên tục tung ra các ưu đãi lớn như loạt ưu đãi của chương trình “6.6 - Sale giữa năm, giảm nửa giá” vừa qua. Người dùng còn được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá khi đặt món qua Now và chọn thanh toán bằng ví điện tử ShopeePay, giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán mà vẫn đảm bảo an toàn. Và sắp tới sẽ là loạt các ưu đãi lớn khác của sự kiện “7.7 - Ăn cả thế giới” để khuyến khích và hỗ trợ người dùng đặt món qua ứng dụng Now.