Cùng người cao tuổi Thái Bình lan tỏa thông điệp 'Sống khỏe, sống thanh xuân'

Đây là chương trình thứ 3 trong hành trình “Sống khỏe, sống thanh xuân” năm 2022, do các Hội NCT trên cả nước tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2022) và tháng cao điểm vì NCT Việt Nam. Chương trình với sự đồng hành của các nhãn hàng Sure Prevent Gold, Kenko Haru và Sure Diecerna.

Vinamilk tổ chức đo loãng xương, huyết áp, đường huyết… cho người cao tuổi tham gia chương trìnhTại chương trình, Ban đại diện Hội NCT tỉnh Thái Bình đã triển khai đến NCT trên địa bàn tỉnh chương trình tháng cao điểm vì NCT Việt Nam và triển khai Nghị quyết Đại hội 6 Hội NCT Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình, NCT tại Thái Bình đã được xem nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc, thú vị do chính các cô chú NCT địa phương biểu diễn.

Trong chương trình, để hỗ trợ NCT theo dõi được tình hình sức khỏe tổng quát của mình, Vinamilk đã tổ chức đo loãng xương, huyết áp, đường huyết… cho tất cả người cao tuổi tham gia chương trình. Bên cạnh đó, đội ngũ các bác sĩ của Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng Vinamilk đã hỗ trợ tư vấn sức khỏe, chia sẻ các phương pháp giúp phòng tránh và chữa trị các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như loãng xương, tim mạch, tiểu đường… Các hoạt động thiết thực này được NCT Thái Bình đánh giá cao và hưởng ứng nhiệt tình.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Linh - Trưởng Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk chia sẻ tại ngày hội.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Linh - Trưởng Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk cũng chia sẻ đến NCT chuyên đề “Vấn đề sức khỏe thường gặp ở NCT và các giải pháp dinh dưỡng tăng cường sức khỏe”. Bác sĩ Nguyễn Vũ Linh cho biết: Giấc ngủ đối với NCT rất quan trọng. Nếu ngủ ít hơn 6 giờ/ 1 ngày, NCT tăng 38% nguy cơ bị bệnh mạch vành và tăng 15% nguy cơ đột quỵ so với người ngủ đủ 6 đến 9 giờ/ 1 ngày. NCT cũng cần có giải pháp dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức khỏe.

Bác sĩ Linh lưu ý một số nguyên tắc ăn uống ở NCT như sau: Không để đói, và tránh ăn no, nhất là trước khi đi ngủ; Thức ăn mềm, nấu nhừ, đủ gia vị; Tăng số bữa ăn, chia nhỏ khẩu phần; Đảm bảo uống đủ nước, tránh uống nhiều nước vào buổi tối; Ưu tiên thức ăn từ rau củ quả.

Ngoài ra, NCT của cũng cần có một chế độ thể dục, vận động thể lực vừa sức; Tinh thần thư thả, thoải mái khi sinh hoạt cùng gia đình, người thân, bạn bè, hội nhóm và cộng đồng. Đây cũng là những yếu tố vô cùng quan trọng, giúp NCT sống vui, sống khỏe, dẻo dai, yêu đời và hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Hương (phường Tiền Phong, TP Thái Bình) tham gia chương trình cho biết: “Tôi hay bị đau nhức xương khớp. Đây cũng là bệnh thường gặp của người già như tôi. Tuy nhiên, đi bệnh viện tốn kém, mất thời gian nên khi biết có ngày hội này tôi vui lắm. Đến đây được các tư vấn viên, bác sĩ đo loãng xương, huyết áp, gặp gỡ, giao lưu với đồng niên nên bản thân thấy dẻo dai, tràn đầy sức sống và yêu đời hơn”.

Người cao tuổi tham khảo một số loại sữa có lợi cho sức khỏe như Sure Prevent Gold, Kenko Haru...

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội NCT Thái Bình chia sẻ: “Nhiều người quan niệm, khi về già, NCT chỉ nên ở trong nhà, tập trung giữ gìn sức khỏe cũng như hỗ trợ con cái. Thậm chí, một số người trẻ còn mặc định bố mẹ nghỉ hưu, ở nhà nên dồn các công việc như trông con giữ cháu, làm việc nhà… cho họ. Trong đó, có nhiều NCT có trình độ, kinh nghiệm và uy tín nhưng chỉ quanh quẩn trong nhà. Vô tình, NCT bị ít giao lưu xã hội, không có nhiều bạn bè để chia sẻ, tạo nên cảm giác cô đơn, suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng tinh thần…

Với mong muốn cải thiện sức khỏe và lan tỏa tinh thần vui vẻ, lạc quan tận hưởng cuộc sống của NCT trong xã hội hiện đại, Hội đã phối hợp cùng công ty Vinamilk tổ chức ngày hội này. Ngày hôm nay, chương trình có sự tham gia của gần 500 NCT trên địa bàn tỉnh được thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí”.

Đại diện Vinamilk cũng cho biết: "Là công ty dinh dưỡng hàng đầu luôn gắn với sự phát triển thể chất của người Việt, Vinamilk luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến NCT cả nước.

Bên cạnh những hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT, Vinamilk còn liên tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng như Sure Prevent Gold, Kenko Haru giúp NCT nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe để sống vui, sống khoẻ, sống thanh xuân bên con cháu và tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè”.

Những người cao tuổi tỉnh Thái Bình đến tham gia chương trình đều được thăm khám sức khỏe tận tình.

Vinamilk hiện có nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho NCT được người tiêu dùng cả nước đánh giá cao và tin dùng, đặc biệt là sản phẩm Sure Prevent Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng toàn diện với tryptophan, vitamin nhóm B và kẽm giúp ăn ngon miệng, cải thiện giấc ngủ; canxi và vitamin K2 giúp xương khớp chắc khỏe. Với 2 ly Sure Prevent Gold mỗi ngày giúp cho NCT có được sức khỏe toàn diện, một tình thân thanh xuân.

Bên cạnh đó, Sure Prevent Gold đã cho ra mắt dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn chai uống tiện lợi, giúp cho NCT có thể dùng ngay sản phẩm ở bất cứ nơi đâu.

Ngoài ra, Vinamilk hiểu rằng sức khỏe của người bệnh tiểu đường luôn cần được đặc biệt ưu tiên. Sản phẩm Vinamilk Sure Diecerna là một giải pháp hoàn hảo cho người bệnh đái tháo đường nói chung. Sure Prevent Gold và Sure Diecerna là sự khẳng định của Vinamilk về "sứ mệnh" đồng hành và nâng cao sức khỏe cho NCT và người bệnh tiểu đường Việt Nam.

Dự kiến năm 2022, Vinamilk sẽ đồng hành cùng hơn 20 hội NCT ở các tỉnh thành trên cả nước để tổ chức các chương trình ngày hội “Sống khỏe, sống thanh xuân” chăm sóc sức khỏe cho hơn 10.000 NCT Việt Nam. Đây cũng là hoạt động tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu NCT cả nước mà Vinamilk đã thực hiện trong các năm qua. Tính đến nay, Vinamilk tổ chức các hoạt động cho hơn 500.000 NCT cả nước.