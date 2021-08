Trong showbiz Hoa ngữ, các nghệ sĩ thường rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hạn chế đưa ra quan điểm đối lập với đồng nghiệp. Tuy nhiên, Ninh Tịnh hoàn toàn ngược lại. Cô luôn kiêu hãnh nói ra ý kiến riêng của mình dù khó nghe đến đâu. Khi Ninh Tịnh mới vào nghề, các đạo diễn muốn sử dụng "quy tắc ngầm" với cô, cô liền bỏ việc. Cô cũng không ngại trái ý ê-kíp làm phim nếu thấy không hợp lý. Năm 20 tuổi, khi quay bộ phim "Phá đảo song đăng", Ninh Tịnh đang có cảm xúc diễn nhưng đạo diễn lại bảo dừng lại, nữ diễn viên rất tức giận tranh cãi. Khi tham gia phim "In the Heat of the Sun", đạo diễn Khương Văn muốn Ninh Tịnh giảm cân để lên hình đẹp hơn. Tuy nhiên, tìm hiểu lịch sử thấy phụ nữ thời đại đó dáng người tròn trịa, nữ diễn viên liền tự tăng cân.