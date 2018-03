Cục hàng không họp xử lý vụ người tâm thần đột nhập máy bay ở Vinh

(VTC News) - Đại diện Cục Hàng không Việt Nam xác nhận vụ người tâm thần đột nhập máy bay ở Vinh (Nghệ An) là sự cố có mức độ nghiêm trọng uy hiếp đến an ninh hàng không.

Trao đổi với PV báo điện tử VTC News, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: "Sáng nay, lãnh đạo Cục đã họp và sẽ có các biện pháp xử lý các đơn vị có liên quan vụ để người tâm thần tự ý lên máy bay ở Vinh".

Đại diện Cục Hàng không cũng cho biết, đang soạn thông cáo báo chí và sẽ phát thông tin chính thức này vào trưa nay.

Trước đó, như tin đã đưa, trưa 3/3, trên chuyến bay VN 1265 của Vietnam Airlines đang đón khách từ Nghệ An đi TP.HCM, tiếp viên phát hiện một nam hành khách lên máy bay nhưng không có thẻ lên máy bay. Cơ quan chức năng đã xác định nam hành khách trên sinh năm 1997 và đang điều trị bệnh tâm thần.

Để người tâm thần đột nhập lên máy bay, Cục hàng không nhận định đây là sự cố nghiêm trọng

Cơ quan chức năng xác định thanh niên 21 tuổi này đã vượt rào an ninh bằng cách trèo tường vào cảng hàng không Vinh, tiếp tục vượt qua nhiều "chốt" đảm bảo an ninh khác, đi xuyên qua sân đỗ tàu bay để trèo lên cầu thang rồi vào chiếc máy bay đang chuẩn bị đón khách. Khi thanh niên này đến cửa máy bay mới bị tổ tiếp viên phát hiện, ngăn chặn và báo cho lực lượng an ninh.

Gia đình nam hành khách cho biết, trước đây nam hành khách đột nhập vào sân bay Vinh là sinh viên của trường Đại học Vinh nhưng sau đó vì phát bệnh tâm thần nên đã nghỉ học. Vì vậy, cơ quan chức năng không tạm giữ hành khách này.

Sau khi nhận được thông tin, Cục Hàng không lập tổ điều tra vào làm việc trực tiếp với Cảng hàng không Vinh làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý trách nhiệm người có liên quan, rút kinh nghiệm trong toàn ngành, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Video: Người tâm thần đột nhập lên sân bay Vinh

Tổ điều tra gồm thành phần của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và đại diện Cảng Hàng không tại Vinh. Cục Hàng không Việt Nam nhận thấy đây là sự cố có mức độ nghiêm trọng uy hiếp đến an ninh hàng không nên ngay lập tức đã thành lập tổ điều tra sự cố.

Trong khi đó, Cảng vụ Hàng không miền bắc quyết định xử phạt theo Nghị định 147, căn cứ vào hành vi thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình gây uy hiếp an ninh hàng không, an toàn hàng không.

Theo đó, bốn nhân viên an ninh hàng không làm việc tại Cảng hàng không Vinh với mức phạt 10 triệu đồng/người và tước chứng chỉ an ninh hàng không 2 tháng; một nhân viên dịch vụ mặt đất khác bị phạt 4 triệu đồng.

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

Việt Vũ