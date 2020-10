Cục Hàng không chỉ đạo 'nóng' sau vụ sét đánh chết thợ máy ở sân bay

Để tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác tại cảng hàng không, sân bay trong điều kiện thời tiết phức tạp (mưa giông, sấm, sét…), Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung nội dung, quy định hướng dẫn, quy trình khai thác bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp đối với cơ sở đảm bảo hoạt động bay (ANS), hệ thống, thiết bị ANS, quy trình an toàn đối với nhân viên ANS (nhất là nhân viên đánh tín hiệu, trợ giúp thủ tục kế hoạch bay và bảo dưỡng kỹ thuật trên khu bay).

Cần tăng cường hệ thống chống sét đối với cơ sở, hệ thống thiết bị đảm bảo hoạt động bay và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, hướng dẫn bảo đảm an toàn trong quá trình tác nghiệp, nhất là trước và trong khi có mưa dông, sấm, sét tại sân bay.

Cục Hàng không cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở khí tượng sân bay thường xuyên tổ chức đánh giá chính xác dự báo thời tiết sân bay, đặc biệt đối với bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại sân bay.

Khoảng 18h5 ngày 22/9, một thợ máy của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (Vaeco) bất ngờ bị sét đánh chết khi đang làm thủ tục kiểm tra kỹ thuật máy bay tại sân bay Nội Bài, chuẩn bị cho chuyến bay từ Hà Nội - Vinh.

Sự việc đáng tiếc nói trên xảy ra vào thời điểm trời Hà Nội đang mưa giông rất lớn. Nhân viên tử nạn là N.V.B (40 tuổi), là thợ máy của Vaeco.