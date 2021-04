(VTC News) -

Ngày 22/4, nguồn tin từ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận đề nghị của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất về việc lắp đặt bổ sung 5 máy bay soi chiếu an ninh khu vực sảnh A nhà ga quốc nội.

Cụ thể, sau thời gian ùn tắc nghiêm trọng ở khâu soi chiếu an ninh, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho lắp đặt thêm 5 máy soi chiếu, nâng số máy tại nhà ga quốc nội lên con số 30.

Với số lượng máy soi chiếu an ninh được lắp thêm, sân bay sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại thoải mái hơn trong dịp lễ 30/4 và dịp hè.

Cục hàng không chấp thuận cho sân bay Tân Sơn Nhất lắp thêm 5 máy soi an ninh.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay bố trí nhân lực phối hợp với hãng hàng không kiểm tra tờ khai y tế của hành khách, đảm bảo hành khách hoàn thành khai báo y tế trước khi xếp hàng vào khu vực soi chiếu an ninh.

Tuy nhiên, nhiều ngày nay, khu vực soi chiếu an ninh của sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra ùn tắc liên tục vào buổi sáng. Đại diện Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV giải thích nguyên nhân ùn tắc do lưu lượng khách tăng cao và nhiều khách chưa khai báo y tế khi qua cửa an ninh.

Tại cuộc họp khẩn ngày 20/4, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu ACV và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phải chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch phục vụ trong thời gian tới, tuyệt đối không để xảy ra ùn ứ ở khu vực soi chiếu an ninh. Ông Tuấn cũng yêu cầu: "Chậm nhất 45 giây phải thực hiện xong việc soi chiếu".

Để giải quyết tình trạng trên, ngay trong sáng 20/4, ACV thống nhất cùng sân bay Tân Sơn Nhất chuyển 5 máy soi chiếu từ ga quốc tế sang ga nội địa để tăng cường cho 24 máy soi chiếu đang hoạt động hết công suất tại đây.

Ngày 19/4, Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng chỉ đạo điều chỉnh lại slot tại Tân Sơn Nhất trong khung giờ cao điểm, cụ thể là giảm 8 slot để giảm ách tắc. Theo ông Thắng, nguyên nhân sâu xa của việc ùn tắc kéo dài là ga quốc nội Tân Sơn Nhất quá tải từ rất lâu. Cảng chỉ có một cao trình (khách đi, khách đến cùng một tầng), lại phải cơi nới nhiều lần. Do vậy, muốn xử lý triệt để thì phải đẩy nhanh việc xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất.

Hôm qua (21/4), sân bay Tân Sơn Nhất đã mở 100% cổng soi chiếu, tăng thêm lực lượng hỗ trợ, hành khách đi lại bắt đầu thông thoáng hơn.