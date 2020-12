Cục CSGT đề xuất lắp camera giám sát phạt nguội trên toàn quốc.

(VTC News) -

Ngày 24/12, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa trình lãnh đạo Bộ Công an "Đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính".

Trong nội dung đề án, Cục CSGT đề xuất lắp camera phạt nguội trên toàn quốc, ứng dụng công nghệ vào xử phạt vi phạm thay vì phải lập chốt trên đường như hiện nay.

Cụ thể, ngoài hệ thống camera hiện có trên một số tuyến cao tốc, Cục CSGT đề xuất lắp đặt 2 loại camera giám sát, an ninh, điều khiển giao thông và camera phát hiện lỗi vi phạm trên toàn quốc, bao phủ các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm.

Theo đại tá Bình, TP Hà Nội và TP.HCM đã có nhiều hệ thống camera trên một số tuyến trọng điểm, nhưng nếu đề án này được thông qua thì 2 thành phố này sẽ tiếp tục tự chủ và có cơ sở để hoàn thiện ở quy mô lớn hơn với yêu cầu tất cả camera lắp đặt phải được kết nối sử dụng vì mục đích phát hiện tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông.

Đề án cũng hướng tới việc xây dựng đồng bộ hệ thống camera từ Bộ Công an tới các địa phương, cùng chung một tiêu chuẩn, có thể sử dụng vào nhiều mục đích, hỗ trợ nhiều cơ quan, ban ngành cùng có thể khai thác. Hệ thống camera này được coi là tài sản chung của toàn xã hội.

Đối với các tuyến cao tốc, quốc lộ mới, Cục CSGT đề xuất Chính phủ nên quy định quá trình xây mới các tuyến quốc lộ, cao tốc Bắc Nam thì hệ thống camera giám sát phải được xem là một hợp phần, bắt buộc nhà thầu thực hiện.

Ngoài ra, Đề án hướng tới giai đoạn 2021-2025 Bộ Công an ưu tiên ứng dụng công nghệ để đổi mới cách xử lý, giám sát vi phạm của lực lượng CSGT trên toàn quốc.

Khi hệ thống camera giám sát được lắp đặt đầy đủ, CSGT chỉ làm nhiệm vụ tuần lưu, điều tiết, chỉ huy dẫn đoàn, giải quyết tai nạn là chính, chỉ lập chốt phát hiện các lỗi camera không thể phát hiện được.

Hiện tại, Việt Nam có hơn chục tuyến cao tốc và gần 130 tuyến quốc lộ từ Bắc vào Nam, tuy nhiên chỉ một số tuyến được lắp đặt camera.