Cục ATTP thông tin về các thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra nhà nước

Trong thời gian vừa qua, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) nhận được các văn bản của một số tổ chức, cá nhân gửi về Cục ATTP về việc xác nhận mẫu thực phẩm để được miễn kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục ATTP cho biết: Căn cứ theo Điều 13, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) đó là:

- Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

- Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi; quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

- Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

- Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan.

- Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân.

- Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm.

- Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

- Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

- Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực phẩm nhập khẩu (Ảnh minh họa)

Như vậy, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân thuộc các quy định nêu trên được miễn kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu. Các trường hợp khác nằm ngoài các trường hợp trên đều phải thực hiện kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu theo quy định.