Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo đảm bảo an toàn thực phẩm mùa bão, lũ năm 2020

Thực hiện công văn số 25/CĐ-TWPCTT ngày 13/10/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 7 và công điện số 1625/CĐ-BYT ngày 14/10/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt và bão số 7, để bảo đảm sức khoẻ cộng đồng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.

Thời tiết diễn biến khắc nghiệt, ảnh hưởng đến việc sử dụng thực phẩm an toàn của người dân.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo cơ quan trên hướng dẫn cho người dân ở các khu vực có nguy cơ lũ lụt chuẩn bị tích trữ lương thực, thực phẩm ăn liền, nước uống đóng chai để sử dụng ít nhất trong 3 ngày đề phòng xảy ra lũ lụt, bị cách ly, chia cắt.

Yêu cầu phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, giám sát và kiểm soát để tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm, thức ăn chế biến; phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm, nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt nhằm đảm bảo không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng… đến tay người dân.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà nẵng hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, tổng vệ sinh nguồn nước cung cấp cho ăn uống và các công trình công cộng, sau đó, báo cáo kết quả thực hiện về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.