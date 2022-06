Cua 'siêu gạch' Châu Âu đổ bộ Việt Nam, giá rẻ hơn cua nội

(VTC News) -

Cua nâu là một loại cua biển xuất hiện nhiều ở vùng biển sạch, có đáy cát vàng và nguồn nước trong xanh, chủ yếu từ vùng biển Bắc Âu như Scotland, Ireland và nhiều nhất là Na Uy nên được gọi là cua nâu Na Uy hay cua nâu Ireland.

Về Việt Nam, loại cua này còn được gọi là cua “siêu gạch” bởi chúng sở hữu rất nhiều lớp gạch vàng, bùi, béo ngậy cùng với thịt ngon, dai đậm vị. Từ lâu, loại cua này đã được nhập về Việt Nam và được coi là dòng hải sản cao cấp nên được bán với giá rất đắt đỏ và chỉ có loại đã hấp chín, hút chân không.

Cua "siêu gạch" nhập khẩu từ châu Âu giá bán rẻ hơn của, ghẹ nội địa.

Đến vài năm trở lại đây, loại cua này được một số đơn vị nhập khẩu tươi sống qua đường hàng không và được bán với giá lên đến hàng triệu đồng mỗi kg.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cua nâu được rao bán với mức giá rẻ chưa từng có, chưa đến 700.000 đồng/kg, rẻ hơn cả cua biển Việt Nam khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tại Hải sản Hoàng Gia (Tây Hồ, Hà Nội), cua nâu với trọng lượng từ 0,5 - 1,2 kg hiện tại đang được bán với giá từ 650.000 - 699.000 đồng/kg, rẻ hơn giá cua ghẹ trong nước cũng tại cửa hàng này. Cụ thể, cua gạch nội địa đang được bán với giá 790.000 đồng/kg; ghẹ loại 1 có giá 829.000 đồng/kg.

Ông Trần Văn Trường, Giám đốc điều hành Hải sản Hoàng Gia cho biết, lý do cua nâu được nhập khẩu từ châu Âu có giá rẻ hơn cua nội địa là vì loại cua này đang vào mùa được phép đánh bắt. Nguồn cung dồi dào, ổn định và giá nhập cũng được ưu đãi hơn.

Trong khi đó, giá cua biển nội địa đã tăng cao hơn khoảng 20% so với thời gian trước, với cua biển Cà Mau đang ở mức giá 700.000 - 800.000 đồng/kg; ghẹ xanh loại 1 cũng duy trì ở mức giá cao chưa từng có trong vòng 1 tháng qua, vượt ngưỡng 800.000 đồng/kg.

Cua "siêu gạch" (cua nâu Na Uy) tại Hải sản Hoàng Gia.

“Cua, ghẹ nội địa tăng giá mạnh do nhiều lý do khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là do biến động thị trường toàn cầu, giá xăng tăng mạnh khiến nhiều tàu thuyền không ra khơi đánh bắt. Đồng thời, đây là mùa nước chảy nên lượng đánh bắt không được nhiều khiến thị trường khan hiếm, giá tăng mạnh”, ông Trường nói.

Trên các nền tảng online, cua nâu tươi sống cũng đang được rao bán với số lượng không giới hạn và được quảng cáo rằng hiện đang là thời điểm vào mùa gạch, nhiều gạch, gạch thơm, ngon, ngọt...

Loại cua này cũng đang được rao bán với giá dao động từ 600.000 - 700.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, còn có loại cua nâu đã được hấp chín, đóng vào bịch hút chân không được bán với giá dao động từ 350.000 - 470.000 đồng/kg.

Cua "siêu gạch" đang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Chị Thuý Quỳnh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, khi đến cửa hàng hải sản gần nhà, chị không khỏi bất ngờ khi cua nâu Ireland được bày bán với giá rẻ hơn cả cua biển trong nước.

“Giá ghẹ xanh size 4-5 con/kg cả tháng nay lên tới hơn 800.000 đồng/kg, cua biển không dây từ 3-4 con/kg cũng được bán với giá từ 700.000 - 880.000 đồng/kg, trong khi cua gạch Ireland size 0,5-0,8kg/con có giá chưa đến 700.000 đồng/kg”, chị Quỳnh nói.

Theo chị Quỳnh, không những có trọng lượng lớn, cua nâu Ireland còn không có dây buộc, gạch son tràn mai cua, ăn rất bùi và béo. Phần thịt của loại cua này cũng rất ngon và chắc. Ngoài ra, một số cửa hàng hải sản còn giúp khách chế biến mang về nếu có nhu cầu.

“Trước để mua được cua nâu tươi sống ở Hà Nội rất khó, phải đặt trước với giá cả triệu đồng/kg. Loại đông lạnh thì chất lượng thịt kém, gạch khô và bở nên hầu như tôi không mua, chỉ mua loại còn tươi sống và nhờ cửa hàng chế biến giúp, chỉ việc mang về và bày ra ăn”, chị Quỳnh nói.