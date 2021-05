Cử tri TP.HCM bức xúc khi nghệ sĩ quảng cáo tiền ảo cho tổ chức lừa đảo

(VTC News) -

Chiều 17/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Bình Thạnh với ứng viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh).

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ứng cử viên là bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1; Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau khi nghe chương trình hành động và tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, cử tri quận Bình Thạnh bày tỏ sự tâm đắc và đánh giá cao 5 ứng cử viên vì đều thể hiện mong muốn đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM và cả nước, qua đó nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Cử tri Lê Thị Phương Dung cho rằng thời gian qua có một số nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo đồng tiền ảo bị cho là liên quan đến tổ chức lừa đảo. Một số người đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Tôi đã tiếp xúc với một số người, họ đã mất một số tiền rất lớn khi bị người khác lôi kéo đầu tư vào tiền ảo, mất toàn bộ số tiền tiết kiệm mà họ dành dụm cả đời”, bà Dung nói.

Ứng viên Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Chia sẻ với cử tri, ứng viên Đỗ Đức Hiển cho biết, hiện nay Nhà nước chưa cho phép lưu hành tiền điện tử, tiền ảo. Do vậy, Khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng thì các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức 50-100 triệu đồng.

Còn về quảng cáo tiền ảo, ông Đỗ Đức Hiển cho biết, Nghị định 38/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo thì quảng cáo tiền ảo, tiền điện tử bị cấm.

Sau khi chia sẻ với cử tri, ứng cử viên Đỗ Đức Hiển cam kết nếu được trúng cử ĐBQH sẽ đeo bám, có tiếng nói, góp sức để đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TP.HCM từ 18% lên 23% được thông qua.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Tốt đặt vấn đề liên quan đến vụ việc nhiều CMND và thông tin cá nhân người dân bị rao bán trên mạng mà Bộ Công an đang vào cuộc điều tra.

“Tại sao hiện nay các vụ lộ thông tin cá nhân rất nhiều, nhất là số điện thoại. Những người bị lộ thông tin hàng ngày phải chịu tra tấn bởi nhiều cuộc gọi làm phiền không mong muốn, cho nên vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân cần phải tốt hơn nữa, chứ không để tình trạng như vừa qua”, cử tri Tốt kiến nghị.

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, ứng viên Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng việc ăn cắp thông tin người dùng là một loại hoạt động tội phạm.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Ông Quang cho rằng nạn ăn cắp thông tin người dùng hiện nay rất phổ biến. Vì thế, ông đề nghị các doanh nghiệp cần phải bảo mật thông tin của khách hàng để không làm lộ thông tin của người dân như vụ hàng nghìn CMND bị lộ, rao bán trên mạng vừa qua.

"Hiện nay, Công an TP.HCM đã thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, vì vậy khi gặp vấn đề gì, bà con phải tố giác ngay với công an địa phương và công an TP để xử lý kịp thời”, ông Quang thông tin.