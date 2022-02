Cử tri đề nghị xử lý nghiêm sai phạm tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

(VTC News) -

Ngày 15/2, báo cáo về công tác dân nguyện tháng 1/2022 tại phiên họp thứ 8 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, ngoài các nội dung kiến nghị, phản ánh chung về kinh tế - xã hội, cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm và kiến nghị xử lý nghiêm minh sai phạm của một số cán bộ, công chức Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trong quá trình xét duyệt cấp phép thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân cũng quan tâm về số ca nhiễm COVID-19 tăng cao sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán; về chủ trương cho học sinh đi học trực tiếp tại trường; về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tình trạng khan hiếm xăng trong thời gian gần đây do một số cây xăng đóng cửa, không bán hàng, giá xăng tăng cao gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của người dân; việc nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo ảo rao bán các loại bằng cấp, giấy tờ, tài liệu giả cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo ngày 15/2.

Theo Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, cử tri và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với tinh thần chủ động vào cuộc “từ sớm, từ xa”, đã tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước ổn định.

Liên quan đến tình hình khiếu nại, tố cáo, ông Bình phản ánh, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong tháng tình trạng công dân tập trung đông người, mang theo băng rôn, khẩu hiệu, có biểu hiện kích động, vi phạm pháp luật, gây phức tạp về an ninh trật tự vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; một số cá nhân, đoàn đông người kéo về Trung ương khiếu nại, tố cáo.

Ông Bình cho hay, khiếu kiện liên quan đến đất đai, cưỡng chế thu hồi đất xảy ra và tập trung chủ yếu tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao.

Nội dung chủ yếu là tố cáo liên quan đến việc triển khai, thực hiện dự án, một số đối tượng tự ý chuyển đổi, lập dự án bất động sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp để ký hợp đồng đặt cọc với khách hàng, gây bức xúc cho người dân. Một số số vụ việc công dân không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ đã có những hành vi chống đối lực lượng cưỡng chế, giải phóng mặt bằng.

Báo cáo của Ban Dân nguyện cũng nêu rõ việc công nhân, người lao động tại một số khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn, do nhiều công ty chậm chi trả tiền lương, giảm thưởng Tết cho người lao động, dẫn đến công nhân nghỉ việc phản đối, đòi quyền lợi.

Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc đông người, phức tạp để kịp thời giải quyết dứt điểm không để phát sinh điểm nóng. Các địa phương cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, nghiên cứu, xây dựng mô hình tiếp công dân trực tuyến trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp.