Cử tri đề nghị đánh giá toàn diện chất lượng dạy và học trực tuyến cho học sinh

(VTC News) -

Sáng 20/10, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 5 kiến nghị.

Trong đó, cử tri và nhân dân đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương sớm cụ thể hóa Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri đề nghị giải quyết căn cơ, có tính chất lâu dài về chiến lược vaccine, nhất là vaccine cho người dưới 18 tuổi; tăng cường đầu tư cho tuyến y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng; thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung toàn quốc trong phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm giải quyết thấu đáo các vấn đề an sinh xã hội, lao động, việc làm, đời sống của nhân dân; nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mồ côi, hỗ trợ người yếu thế.

"Đưa trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm vào Danh mục hàng hóa Nhà nước quản lý bình ổn giá. Quan tâm giải quyết các chính sách, giúp đỡ những người trở về quê từ vùng dịch sớm ổn định việc làm và đời sống.

Đánh giá toàn diện về chất lượng dạy và học trực tuyến cho học sinh các bậc học; có kế hoạch dạy bù, bổ sung kiến thức cho học sinh, nhất là cho học sinh bậc tiểu học để bảo đảm chất lượng", ông Chiến phát biểu.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội.

Cử tri cũng đề nghị kịp thời ban hành chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế, sớm quyết định các gói tài chính hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển kinh tế, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm; có chính sách bảo đảm nguồn lao động cho các doanh nghiệp, từng bước giải quyết nhà ở xã hội cho công nhân gắn với các khu công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hạn chế các doanh nghiệp rời khỏi thị trường; tiếp tục có các giải pháp phù hợp để kiểm soát lạm phát, bảo đảm cho nền kinh tế sớm phục hồi, phát triển.

Trong tình hình do thiệt hại lớn về dịch COVID-19 nên chưa thể thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cử tri và nhân dân đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm điều chỉnh, nâng lương cho người nghỉ hưu trước năm 1995, vì những người này đang hưởng mức lương thấp, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cử tri cũng đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong công tác đầu tư, mua sắm, thu chi ngân sách…; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, nhất là chủ chương trình khẩn trương hoàn thành các thủ tục hành chính để sớm triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của nhân dân.

Cuối cùng, cử tri đề nghị Đảng và Nhà nước sớm nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu; tôn vinh, ghi nhận công lao của những đồng chí hy sinh, những người dân bị tử vong do thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Cử tri đề nghị có hình thức thích hợp để biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ cơ sở, tổ COVID cộng đồng, cán bộ ngành y tế đã nghỉ hưu tình nguyện tham gia phòng, chống dịch, những nhóm thiện nguyện có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

"Đến thời điểm này, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đối với những gia đình có người thân tử vong do dịch bệnh; xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân ở vùng phải phong toả, cách ly, giãn cách xã hội; xin tri ân công lao to lớn của các cán bộ, nhân viên ngành y tế, sỹ quan chiến sỹ công an, quân đội; tổ COVID cộng đồng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện, kiều bào ta ở nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở địa phương, cơ sở đã ngày đêm bám địa bàn, bám dân để phòng, chống dịch.

Đồng bào, cử tri cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã đưa ra các quyết định rất sáng suốt, đúng đắn, kịp thời vào thời khắc cam go, khốc liệt, "sinh-tử" của cuộc chiến chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân", ông Chiến nói.