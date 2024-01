(VTC News) -

Vào mùa đông, bên cạnh súp lơ, bắp cải thì củ su hào cũng là loại rau củ quen thuộc được nhiều người ưa chuộng. Su hào ăn giòn, có vị ngọt thanh và chế biến được nhiều món ăn như luộc, hấp, xào, dưa góp, canh hầm...

Su hào cũng là thực phẩm tốt cho sức khỏe với các công dụng: Tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực; điều hòa huyết áp; giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì; tăng cường sức khỏe đường ruột...

Những củ su hào nứt, xấu mã có an toàn hơn?

Về cách chọn su hào, nhiều người cho rằng củ su hào nứt, xấu mã sẽ an toàn hơn củ su hào mỡ màng vì chúng không bị phun thuốc. Để biết quan điểm này có đúng hay không, chúng ta cần tìm hiểu vì sao su hào bị nứt.

Củ su hào thường bị nứt ở phần giữa, tạo thành khu vực không có vỏ bảo vệ như thông thường, chỉ có lớp màng màu nâu bên ngoài. Theo những người làm nông, nguyên nhân củ su hào bị nứt bao gồm:

- Giống su hào này củ có vỏ mỏng, khi thời tiết thay đổi bất thường (sương muối, rét hay nắng nóng đột ngột), chủ rất dễ bị nứt.

- Người trồng su hào bón quá nhiều đạm khiến củ lớn rất nhanh trong khi lớp vỏ không kịp phát triển tương ứng, vì thế phần thịt bên trong phá vỡ vỏ, gây nứt vỡ.

- Đất đang khô hạn, nếu tưới nhiều nước một cách đột ngột, cây hút nước quá no cũng dễ làm củ bị nứt.

Vậy su hào nứt, mã xấu có an toàn hơn su hào mỡ màng? Đối với người bán, những củ su hào này là mặt hàng loại hai, được nhập và bán với giá rẻ hơn. Mặc dù người dân thường có suy nghĩ rau củ quả xấu mã an toàn hơn loại tươi tốt mỡ màng, nhưng với su hào nứt thì điều này không đúng.

Không thể khẳng định củ su hào nứt, xấu mã an toàn hơn củ su hào mỡ màng. (Ảnh minh hoạ: Pixabay)

Củ su nào bị nứt thì phần thịt bên trong không được bảo vệ, có thể tiếp xúc với những chất độc hại từ môi trường. Đặc biệt, nếu củ bị nứt do nông dân tưới nhiều đạm thì càng nguy hiểm, vì cây thừa đạm sẽ làm tăng lượng nitrat có trong củ.

Tuy nhiên, những củ su hào quá mỡ màng, xanh mơn mởn cũng có thể bị phun hóa chất.

Dù rất khó dựa vào vẻ ngoài để xác định củ su hào có an toàn hay không, bạn vẫn nên tránh những củ bị nứt vỡ. Nên mua su hào hay rau củ quả nói chung ở những cửa hàng uy tín, đặc biệt là rau có xuất xứ rõ ràng, được trồng theo quy trình an toàn.

Cách chọn su hào ngon

Những củ su hào ngon ngọt nhất thường có kích cỡ từ nhỏ đến to vừa phải. Tốt nhất là chọn củ có đường kính từ 7 đến 9cm, khi cầm củ su hào phải thấy nặng tay và chắc nịch.

Nên chọn những củ su hào màu xanh non, có lớp phấn mờ mờ ở trên, vỏ mỏng bởi đây là những củ non, chưa có xơ, ăn rất ngọt. Các củ su hào to, vỏ ngả sang màu trắng là đã già, có xơ, ăn không còn ngon, ngọt nữa.

Ngoài ra, bạn nên lựa chọn những củ còn nguyên, không bị sâu hoặc dập nát, khi ngửi không có mùi thối hay mùi hóa chất. Những củ có vỏ quá láng bóng, màu sắc đậm một cách bất thường có thể đã bị tẩm hóa chất và thuốc kích thích tăng trưởng độc hại.

Hãy quan sát cuống su hào. Nếu phần cuống lá còn xanh mướt và vẫn dính chặt vào củ thì chắc chắn đó là su hào tươi. Nếu củ không có cuống và lá, bạn không nên mua vì đó thường là su hào đã để lâu, mất chất dinh dưỡng.