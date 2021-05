Cụ ông 90 tuổi, 20 năm ôm đơn đi đòi đất ở Đồng Nai: Vì sao mãi không trả?

(VTC News) -

Như VTC News đưa tin, cụ Lý Văn Hơn (xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) hơn 20 năm “gánh đơn” đòi lại quyền sử dụng hơn 208ha đất trồng cao su ở Đồng Nai. Đến nay, cụ đã mất nhưng hành trình đi đòi lại đất vẫn chưa có kết quả.

Cụ Hơn (khi còn sống) cầm đơn đi đòi đất hơn 20 năm.

Vì sao tỉnh Đồng Nai không trả lại đất cho cụ Hơn?

Theo nội dung vụ việc, sau giải phóng năm 1975, trên 208ha đất trồng cao su của cụ Lý Văn Hơn được nhà nước giao cho hợp tác xã. Trong đó 22,04ha đất của ông Hơn tọa lạc tại lô A, xã An Lợi - Tam Phước - TP Biên Hòa trong trích lục địa bộ 739-740 và 310 thuộc xã An Lợi - Tam An huyện Long Thành bị Công ty cao su Đồng Nai (thuộc Tổng Công ty cao Su Việt Nam) tự ý sát nhập và sử dụng, tước đoạt quyền quản lý đất hợp pháp của ông Hơn.

Đến tháng 2/1995, do không có nhu cầu sử dụng nên Công ty Cao su Đồng Nai đã có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Long Thành đề nghị “trao trả 22,04ha đất cho chủ cũ” vì diện tích không nằm trong quy hoạch; đề nghị cụ Lý Văn Hơn liên hệ với cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục nhận lại quyền sử dụng đất cho gia đình.

Phần đất cụ Hơn cho rằng thuộc quyền sở hữu của gia đình.

Sau đó, cụ Lý Văn Hơn đã nhiều lần làm đơn xin được nhận lại phần đất của mình do Tổng Công ty Cao su trao trả nhưng không hiểu sao đều không được chính quyền giải quyết.

Đến tháng 9/2019, khi làm việc với đại diện Sở TN&MT Đồng Nai, gia đình cho biết đã bất ngờ được thông báo từ ngày 7/8/2000, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định giải quyết khiếu nại số 2096/QĐ.CT.UBT có nội dung “không chấp nhận” khiếu nại đòi 208,344ha đất của cụ vì “không có căn cứ giải quyết”.

Theo phản ánh của các con cụ Hơn, việc UBND tỉnh Đồng Nai không có quyết định thu hồi đất của gia đình có nhiều khuất tất. Không dừng ở đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao diện tích đất trên cho Công ty Bò sữa Đồng Nai được triển khai các dự án có nhiều bất thường và chưa tuân thủ các quy định của pháp luật.

Sau khi Bộ TN&MT vào cuộc thanh, kiểm tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong việc UBND tỉnh Đồng Nai tự ý giao 22,04ha đất cho các tổ chức, cá nhân quản lý. Vậy mà đến nay, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa chịu giao trả diện tích đất cho gia đình cụ Hơn.

Quyết định bất thường

Như đã nói ở trên, Quyết định số 2096 QĐ.CT-UBT về việc giải quyết khiếu nại cụ Hơn của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 7/8/2000 có nhiều điểm bất thường.

Cụ thể, trong phần diễn giải có ghi nội dung: “Sau giải phóng, Nhà nước đưa số diện tích nêu trên vào quản lý và sử dụng theo quyết định số 188/CP ngày 25/4/1981 của Chính Phủ và đã giao cho Công ty Cao su Đồng Nai, Xí nghiệp Bò sữa An Phước sử dụng. Việc Công ty Cao su Đồng Nai có ý kiến giao trả 22.04ha đất cho địa phương để trả cho ông Lý Văn Hơn là không đúng với quy định của pháp luật. Việc bố trí sử dụng 22.04ha đất này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Lý Văn Hơn khiếu nại đòi lại 195,338 ha đất nêu trên là không có căn cứ pháp lý để giải quyết”.

Thế nhưng, Quyết định bàn giao 22,04ha đất cho Công ty Cao su Đồng Nai thì tỉnh Đồng Nai lại không giải thích được.

UBND huyện Long Thành cho hay không tìm thấy hồ sơ liên quan đến việc công bố và trao Quyết định cho ông Hơn.

Ngoài ra, trong Quyết định 2096 có ghi “Qua xác minh của Sở Địa chính, xét thấy trên địa bàn xã Tam An hiện nay còn khoảng 39.05ha đất cao su thanh lý trước đây UBND huyện Long Thành giao cho xã Tam An quản lý và 1 số cán bộ công nhân viên mượn trồng cây ngắn ngày nhưng trên thực tế hiện nay nhiều hộ đã trồng cây lâu năm cần phải thanh tra làm rõ để xử lý”. Nhiều người đặt câu hỏi, từ đó đến nay, hơn 20 năm mà tỉnh Đồng Nai vẫn chưa xác minh xong?