Cụ ông 82 tuổi tử vong không phải do tiêm vaccine COVID-19

(VTC News) -

Ngày 21/9, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên có một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine, tuy nhiên nguyên nhân tử vong do bị tai biến mạch máu não.

Đó là trường hợp ông L.H.Y (82 tuổi), trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Ông Y. thuộc diện được ưu tiên tiêm chủng theo quy định. Ngày 19/9, khi đến địa điểm tiêm, ông Y. được khám sàng lọc, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiêm vaccine phòng COVID-19.

Sau hơn 30 phút tiêm, ông Y. xuất hiện các triệu chứng đột quỵ, tai biến mạch máu não. Ngay sau đó, Tổ tiêm chủng huyện Hưng Nguyên nhanh chóng cấp cứu và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để điều trị, nhưng sau 1 ngày ông Y. không qua khỏi.

Ảnh minh họa.

Kết quả phim chụp tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não thất rất rộng. Bệnh nhân bị tai biến xuất huyết não có nguồn gốc sâu xa là do cao huyết áp. Trước khi tiêm chủng, bệnh nhân đã được khám sàng lọc kỹ càng. Song do trước đó bệnh nhân đã uống thuốc nên huyết áp bình thường, ổn định.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định, vụ việc là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ông L.H.Y. bị tai biến mạch máu não sau khi được tiêm chủng. Các biến chứng do tiêm vaccine không hề có tai biến loại này. Người nhà ông L.H.Y cũng đồng ý với kết quả chẩn đoán, kết luận tử vong này.

Để làm rõ hơn sự việc, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập hội đồng chuyên môn, cử 2 đoàn công tác về Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh và huyện Hưng Nguyên để kiểm tra, làm rõ.

Dự kiến chiều 21/9, Hội đồng chuyên môn của ngành Y tế sẽ họp và kết luận.