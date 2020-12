Cú non xấu hổ vì hạ cánh nhầm lên đầu đồng loại

(VTC News) -

Hình ảnh thú vị này được nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Gren Sowerby, 70 tuổi tới từ Cresswell, Northumberland (Anh) ghi lại.

"Đó không phải là hành động cố ý, hai con cú nhảy trên tường, tìm kiếm thức ăn. Sau đó một trong số trong trở lại và đáp xuống bức tường. Nhưng do chệch hướng một chút, nó đáp xuống đầu con còn lại", nhiếp ảnh gia người Anh cho biết.

Con chim hạ cánh nhầm trên đầu đồng loại. (Ảnh: Gren Sowerby)

Theo Sowerby, con cú bên dưới ngã nhào sau sự nhầm lẫn của đồng loại. Điều này làm con cú ở trên úp mặt xuống bức tường đá.

Hai con cú có khối lượng tương đương. Do còn khá non nên trọng lượng của cơ thể không quá lớn so với chúng.

Cả hai con cú đều ổn sau cú hạ cánh nhầm và lấy lại thăng bằng rất nhanh.

Về phần mình, con cú "hạ cánh nhầm" dường như khá hơi xấu hổ ví sai sót của nên nhanh chóng vung cánh bay đi để "chữa thẹn".