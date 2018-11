Cư dân yêu cầu Vạn Thái Land ra đối thoại, 'người lạ' đến tấn công

(VTC News) - Bức xúc vì hàng loạt bất cập nhưng chủ đầu tư không giải quyết, các cư dân chung cư Topaz City đã tập trung, yêu cầu Vạn Thái Land ra đối thoại thì xuất hiện nhóm người lạ mặt xông tới, giật biểu ngữ, đánh và dùng giày dép ném vào người cư dân.

Hàng loạt sai phạm

Chiều 3/11, hàng chục cư dân sống tại block B1, B2 và A2 của chung cư Topaz City (đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM) đã tập trung trước khu vực nhà điều hành của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Kinh doanh nhà Vạn Thái (Vạn Thái Land) để yêu cầu được đối thoại, đòi quỹ bảo trì và bàn giao sổ hồng.

Theo phản ánh của các cư dân, chủ đầu tư đã cho dân vào ở tại block B1 vào tháng 3/2017 nhưng đến 4 tháng sau mới được nghiệm thu; block B2, chủ đầu tư đưa dân vào ở tháng 9/2017 nhưng đến tháng 3/2018 mới tổ chức nghiệm thu; còn đối với block A2, hiện cư dân đang ở nhưng vẫn chưa nghiệm thu.

Hệ thống PCCC tại chung cư này có nhiều bất cập, cụ thể là chuông báo cháy hoạt động bất bình thường.

"Chủ đầu tư đã cho một nhân viên mắc võng nằm tại khu vực đặt chuông báo cháy. Khi có tiếng chuông, người này sẽ tắt chuông rồi sau đó chạy đến khu vực có tín hiệu báo cháy để kiểm tra rồi mới xuống thông báo cho các cư dân biết.

Hiện chung cư cũng chưa có đường dành cho xe chữa cháy, xe cấp cứu tiếp cận khi xảy ra sự cố; không có lối thoát hiểm cho cư dân ra đường Cao Lỗ. Chúng tôi chỉ được sử dụng một đường từ tầng hầm làm nơi đi lại và thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Hầm xe nối giữa block B1 và B2, A2 chưa được nghiệm thu PCCC nhưng chủ đầu tư đã đưa vào sử dụng", một cư dân thông tin.

Khi các cư dân cầm biểu ngữ đứng trước chung cư phản đối thì nhóm người lạ mặt xông tới giật biểu ngữ, xô đẩy, đánh và dùng giày dép ném vào người cư dân.

Theo các cư dân, mặc dù họ đã vào ở tại chung cư Topaz City được hơn một năm và thanh toán đủ số tiền mua căn hộ nhưng chưa được chủ đầu tư bàn giao sổ hồng. Các cư dân đã nhiều lần liên hệ chủ đầu tư để “đòi" sổ, tuy nhiên Vạn Thái Land luôn né tránh.

Đáng nói, dù cư dân đã vào ở gần 2 năm nhưng chủ đầu tư vẫn không tổ chức hội nghị nhà chung cư. Những dịch vụ tiện ích được nêu trong hợp đồng mua bán cũng không có tại chung cư này.

"Chúng tôi đã đóng khoảng 12 tỷ đồng tiền phí bảo trì chung cư, thế nhưng hiện tại không hề hay biết số tiền này đang nằm ở đâu và do ai nắm giữ. Chúng tôi lo ngại chủ đầu tư đang cố tình "ém" bỏ túi.

Chưa kể đến việc ở block A2, hiện vẫn chưa có bảo vệ, hệ thống camera an ninh chưa được lắp đặt. Đã có trường hợp cư dân bị mất xe ngay trong tầng hầm, bảo vệ bất lực bởi hệ thống kiểm tra thẻ từ giữ xe tại tầng hầm hoạt động chập chờn, thường xuyên không kiểm tra được dữ liệu của các phương tiện ra vào bãi giữ xe.

Chủ đầu tư còn “ép” chúng tôi sử dụng chung đồng hồ điện, nước, đến kỳ thanh toán thì bắt các hộ chia đều ra trả. Chung cư thường xuyên bị thấm dột khi trời mưa, hầm để xe thì bị ngập nước. Bể nước thải đã 2 lần tràn, thang máy lại thường xuyên bị kẹt khiến chúng tôi rất bất an", một cư dân khác nói.

Giải quyết bằng... nắm đấm?

Quá bức xúc vì hàng loạt sai phạm trên nhưng chủ đầu tư không giải quyết, chiều 3/11, khi các cư dân tập trung tại block B1 của chung cư Topaz City để yêu cầu chủ đầu tư ra đối thoại thì xuất hiện nhóm người (cả nam và nữ) đeo khẩu trang, bịt mặt xông vào giật băng rôn, biểu ngữ trên tay các cư dân.

Cư dân Topaz City đã tập trung, yêu cầu Vạn Thái Land ra đối thoại.

Cụ thể, khi các cư dân cầm biểu ngữ đứng trước chung cư phản đối thì nhóm người lạ mặt xông tới giật biểu ngữ, xô đẩy, đánh và dùng giày dép ném vào người cư dân. Chưa dừng lại, nhóm người này còn kéo vòi phun nước phun vào người cư dân.

Ngoài các cư dân, một số phóng viên của các cơ quan báo chí đến ghi nhận thông tin cũng bị nhóm người lạ mặt này cầm gạch đá đuổi đánh.

Đáng nói, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của các bảo vệ chung cư và 2 người mặc trang phục bảo vệ dân phố nhưng tất cả đều ngó lơ, không can thiệp?!

"Rõ ràng chúng tôi không quen biết và không gây thù hằn với nhóm người này, nhưng tự nhiên họ xông tới không cho chúng tôi phản đối. Họ còn nói nếu phản đối chủ đầu tư nữa sẽ "mạnh tay" với chúng tôi", một cư dân bức xúc.

Trước sự manh động, hung hãn của nhóm người này, PV và các cư dân đã gọi điện thoại trực tiếp cho Trưởng Công an quận 8 nhiều lần nhưng không nghe máy. PV tiếp tục gọi cho Phó trưởng Công an quận 8 thì được người này tiếp nhận và hứa cử lực lượng xuống hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, suốt nhiều giờ sau vẫn không có ai đến hiện trường can thiệp.

Để làm rõ những phản ánh của cư dân cũng như tình trạng hỗn loạn xảy ra tại chung cư, PV đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo Vạn Thái Land và người phụ trách truyền thông của doanh nghiệp này nhưng không được. PV nhắn tin, để lại nội dung cần làm việc nhưng vẫn không nhận được sự hồi âm từ phía chủ đầu tư chung cư Topaz City.

Sau đó, PV tiếp tục mang giấy giới thiệu đến tại trụ sở công ty yêu cầu được gặp làm việc, tuy nhiên lãnh đạo của doanh nghiệp này vẫn né tránh, không gặp trả lời.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của các bảo vệ chung cư và 2 người mặc trang phục bảo vệ dân phố nhưng tất cả đều ngó lơ, không can thiệp.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên cư dân chung cư Topaz City tập trung phản đối chủ đầu tư. Trước đó, ngày 31/3, các cư dân cũng đã tập trung tại khu nhà mẫu B1 của chung cư Topaz City cầm theo băng rôn với các nội dung như: “Cư dân Topaz City không muốn trở thành Carina thứ hai”, “Cư dân Topaz City yêu cầu Công ty Vạn Thái tổ chức diễn tập PCCC”, “Yêu cầu công ty Vạn Thái làm thủ tục cấp sổ hồng, ông khai quỹ bảo trì”...

Cũng tại chung cư Topaz City, ngày 17/5/2018, tại block B1 có một người phụ nữ 29 tuổi rơi từ tầng 17 xuống tầng 2 chết tại chỗ.

Gần đây nhất, chiều 5/6/2018, một chiếc cần cẩu cao hàng chục mét bất ngờ đổ gãy nằm vắt ngang tầng 10 của dự án chung cư Topaz Elite nằm sát một bên chung cư Topaz City khiến hàng trăm hộ dân hốt hoảng. Sau sự cố, lực lượng Thanh tra Xây dựng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đã xuống hiện trường lập biên bản và ra quyết định tạm đình chỉ thi công dự án.

Topaz City là tên thương mại của Khu căn hộ thuộc dự án Khu công viên Văn hóa Du lịch Thể thao phía Nam có qui mô hơn 15 ha, bao gồm 12 khối căn hộ cao từ 18 đến 30 tầng và 1 khối cao ốc văn phòng kết hợp với nhà hàng, khách sạn hạng sang. Dự án Topaz City do Vạn Thái Land làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh làm đơn vị thi công, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam làm đơn vị phân phối và tiếp thị.

Tuệ Lâm