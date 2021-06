'Cư dân nhí' tại các khu căn hộ Him Lam Land chung tay phòng chống dịch COVID-19

(VTC News) -

Chương trình là hoạt động thường niên do Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) phối hợp cùng Ban quản lý và Ban quản trị khu căn hộ Him Lam Phú An, Him Lam Riverside tổ chức với mục đích mang đến niềm vui, tạo ra không gian vui chơi bổ ích và an toàn cho “cư dân nhí” nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Him Lam Land tặng quà cho các “cư dân nhí” nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Antabax. Với tinh thần “trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn” Antabax đã mang đến cho các em thiếu nhi, cộng đồng cư dân tại khu căn hộ những phần quà thiết thực và ý nghĩa trong thời điểm hiện tại.

Cuộc thi ảnh online với chủ đề “Bé khoe ảnh đẹp - Đè bẹp covid” là cuộc thi dành riêng cho các em thiếu nhi dưới 12 tuổi đang sinh sống tại tòa nhà chung cư Him Lam Phú An và Him Lam Riverside. Mỗi tác phẩm dự thi yêu cầu phải nêu cao được tinh thần phòng chống dịch bệnh với những hành động thiết thực như: rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay khử khuẩn….

4 tác phẩm đạt giải nhất của cuộc thi ảnh online “Bé khoe ảnh đẹp - Đè bẹp covid”.

Thông qua cuộc thi ảnh online, ban tổ chức mong muốn sẽ mang đến các hoạt động vui chơi thú vị cho các em thiếu nhi ngay tại nhà, giúp các em rèn luyện kỹ năng xã hội, tinh thần vì cộng đồng. Ngoài ra, truyền tải đến cư dân những thông điệp tích cực, góp phần rèn luyện ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng bằng cách tuân thủ đầy đủ quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế. Từ đó, thắt chặt tình cảm gia đình, gắn kết cộng đồng cư dân và chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.