Cụ bà 107 tuổi sống sót qua cả dịch COVID-19 và dịch cúm Tây Ban Nha

Dịch Covid-19 là nỗi khiếp sợ của của tất cả mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền. Vậy nên, khi biết có một cụ bà 107 tuổi đã chiến thắng COVID-19, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên. Càng bất ngờ hơn nữa là cụ bà này đã sống sót qua Thế chiến thứ 2 và đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Cụ bà này có tên là Hutor, bị nhiễm COVID-19 hồi tháng 4 và suýt chết. Con gái bà được bệnh viện gọi đến để nói lời tạm biệt cuối cùng. Thế nhưng, bà Hutor đã đặt sự sống của mình vào niềm tin có thể chiến thắng bệnh tật. Ngoài ra, từ trước đến nay bà luôn duy trì thói quen ăn một quả cam tươi được cắt làm 4 mỗi ngày, và cho rằng đây chính là bí quyết giúp bà có một sức khỏe tốt.

Bà Hutor sinh ra ở Ý, nhưng chuyển đến Pháp và London khi được 8 tuổi. Cuộc đời bà trải qua rất nhiều thăng trầm. Khi nhắc về đại dịch cúm Tây Ban Nha trước đây, bà nói: "Chúng tôi vẫn sống một cách bình thường, mọi người đi làm và cố gắng tiếp tục tồn tại hết mức có thể. Không giống như bây giờ, trước đây chúng tôi không có khẩu trang".

Khi chia sẻ với trang Camden New Journal, bà nói: "Tôi không mấy lo lắng về tình hình hiện tại, mặc dù đã nhiễm COVID-19. Nhưng điều tôi nghĩ là mọi người sẽ bị trầm cảm, nó có thể tồi tệ như những năm 1930. Tôi tin rằng tất cả sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch lần này, giống như đã từng trước đây".

Bà Hutor gặp chồng mình là Paul sau Thế chiến thứ 2, họ mua một ngôi nhà ở Islington vào những năm 1950. Chồng bà qua đời năm 1990, sau đó bà sống một mình đến năm 90 tuổi. Tháng 4 năm ngoái, bà chuyển đến một tổ chức chăm sóc người già Little Sisters of the Poor, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất ở Anh.

Lúc này, bà bị nhiễm COVID-19, sống phụ thuộc vào bình dưỡng khí. Con gái bà nói với trang CNJ rằng: "Tôi được thông báo rằng mẹ mình có thể ra đi bất cứ khi nào. Nhìn vào tuổi của mẹ, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Khuôn mặt bà bây giờ trắng bệt như một tờ giấy".

Sau đó, bà Hutor hồi phục một cách thần kỳ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cam là loại trái cây quen thuộc được nhiều người yêu thích, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Những công dụng thần kỳ của quả cam từ lâu được nhiều chuyên gia dinh dưỡng công nhận, trong đó nổi bật nhất phải kể đến một số lợi ích như sau:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Bệnh tim hiện là nguyên nhân tử vong sớm phổ biến nhất trên thế giới. Các flavonoid, đặc biệt là hesperidin trong cam có tác dụng bảo vệ tim hiệu quả. Một số nghiên cứu lâm sàng ghi nhận nếu uống nước cam hằng ngày trong 1 tháng, nó sẽ có tác dụng làm loãng máu, giảm huyết áp. Ngoài ra, việc hấp thu các chất xơ từ các loại trái cây họ cam quyết cũng được chứng minh là làm giảm mức cholesterol trong máu.

Các flavonoid, đặc biệt là hesperidin trong cam có tác dụng bảo vệ tim hiệu quả.

Phòng ngừa sỏi thận

Cam là một nguồn cung cấp axit citric và citrat dồi dào, có công dụng tốt trong việc ngăn ngừa sỏi thận. Những bệnh nhân bị sỏi thận thường được kê đơn thuốc có chứa Potassium citrate, chất citrat trong cam cũng có tác dụng tương tự.

Phòng chống thiếu máu

Thiếu máu là một tình trạng đặc trưng bởi lượng hồng cầu hoặc hemoglobin thấp, làm giảm khả năng vận chuyển oxy, thường do thiếu sắt gây ra. Mặc dù cam không phải là nguồn cung cấp chất sắt dồi dào nhưng chúng là một nguồn cung cấp axit hữu cơ tuyệt vời, chẳng hạn như vitamin Cvà axit xitric.

Cả vitamin C và axit xitric đều có thể làm tăng sự hấp thu sắt trong đường tiêu hóa. Nếu cam được ăn cùng với thực phẩm giàu chất sắt, nó có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Tốt cho mắt

Cam là một nguồn giàu carotenoid, vitamin A có trong chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho màng nhầy của mắt khỏe mạnh. Vitamin A cũng có trách nhiệm ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến mù lòa.

Chống táo bón

Cam có cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Điều này giúp giữ cho ruột và dạ dày hoạt động trơn tru, ngăn ngừa hội chứng ruột kích thích. Ngoài ra, chất xơ giúp điều trị táo bón hiệu quả.

Giảm nguy cơ ung thư

Cam chứa D-limonene, một hợp chất được cho là có tác dụng ngăn ngừa một số bệnh ung như phổi, da, vú. Vitamin C và chất chống oxy hóa có trong cam rất quan trọng để xây dựng khả năng miễn dịch của cơ thể, giúp chống lại bệnh ung thư.

Theo một nghiên cứu, có tới 15% trường hợp ung thư xảy ra do đột biến trong DNA, có thể được ngăn ngừa bằng Vitamin C.