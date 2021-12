CT Tân Hoàng Minh: ‘Tôi muốn nước ngoài mua đất VN với giá như Tokyo, New York’

"Tôi muốn tất cả tư bản nước ngoài vào đây phải mua đất của Việt Nam với giá như Tokyo hoặc New York, có như vậy nhân dân ta mới giàu nhanh, đất nước mới phát triển được", ông Dũng cho biết.

Tân Hoàng Minh vừa gây rúng động toàn thị trường bất động sản trong nước khi trúng đấu giá đất lên tới 2,4 tỷ đồng/m2 cho lô đất view hồ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Trong cuộc đấu giá tổ chức vào ngày 10/12/2021, Trí thức trẻ cho biết Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh – ông Đỗ Anh Dũng – đích thân tham gia đấu giá.

Lô đất có diện tích lớn nhất hơn 10.000 m2, giá trúng thầu của Tân Hoàng Minh là 24.500 tỷ đồng, cao gấp 8,3 lần với giá khởi điểm.

"Mức giá 24.500 tỷ đồng trúng thầu lô đất thực tế không quá cao", ông chủ Tân Hoàng Minh khẳng định.

"Bên cạnh đó, tôi nhìn thấy nhiều cái lợi cho Tân Hoàng Minh cũng như cho TPHCM, cho đất nước ta nếu như có được mảnh đất đó, nên tôi quyết tâm sở hữu bằng được!"

Ông Dũng cho biết mức giá trúng thầu này không chỉ là kỷ lục ở Việt Nam, mà không hề rẻ hơn so với cả các khu vực đắt đỏ nhất thế giới như Phố Đông - Thượng Hải, Mahatan- New York hay The Peak - Hong Kong...

"Tôi có thể dễ dàng giải các "bài toán" về kinh doanh với lô đất này, khi giá sàn những căn hộ ở đây có thể lên tới 400-500 triệu đồng/m2. Tôi có kế hoạch riêng của mình để đồng tiền bỏ ra đầu tư phải mang lại hiệu quả", ông Dũng nói.

"Nhưng, không chỉ là bài toán kinh doanh cho Tân Hoàng Minh, mà điều tôi nghĩ tới nhiều hơn là lợi ích quốc gia, là thể diện của doanh nhân Việt Nam. Nhiều năm qua, tôi thực sự cảm thấy rất xót xa khi nhiều lô đất quý hơn vàng lần lượt rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài. Tôi trăn trở với câu hỏi: Tại sao doanh nghiệp Việt Nam ta không cạnh tranh được với họ ngay trên chính đất nước mình? Tại sao đất đai - tài nguyên quý giá của nước mình lại tạo ra lợi nhuận cho người nước ngoài? Vì vậy mà tôi quyết tâm phải có được lô đất đẹp này - kể cả bằng một cái giá mà theo nhiều người là "gây sốc"!"

Ông Dũng cho biết, với việc chấp nhận mua với giá 2,4 tỷ đồng/m2 đất Thủ Thiêm, ông muốn góp phần đặt dấu chấm hết cho tình trạng mua bán đất công với giá rẻ mạt một cách bất thường, trong khi thực tế là không hề rẻ vì doanh nghiệp phải tốn rất nhiều chi phí "bôi trơn", "đi đêm" cùng nhiều chi phí vô hình khác...

"Tôi bỏ số tiền xứng đáng với giá trị của lô đất để mua lấy sự minh bạch. Tôi có thể yên tâm thực hiện dự án trên mảnh đất đó mà không cần phải chờ đợi thủ tục, cũng chẳng phải lo những cuộc thanh tra, kiểm tra..."

"Như vậy, có thể khẳng định là tôi mua đúng giá chứ không hề phá giá!", ông Dũng nói.

