C.T Land lỗ khủng bao nhiêu?

Công ty Cổ phần Bất động sản C.T (C.T Land) là doanh nghiệp tách ra từ Tập đoàn C.T Group, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với đa dạng loại hình như: Bất động sản nhà ở, Bất động sản nghỉ dưỡng, Bất động sản văn phòng, Bất động sản hậu cần… với đầy đủ các phân khúc từ cao cấp, trung cấp đến giá rẻ. Là doanh nghiệp có thế mạnh phát triển chuyên nghiệp, có nhiều dự án nổi bật tại TP.HCM và các tỉnh đã nhận được các giải thưởng Quốc tế.

Theo tra cứu từ Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, C.T Land được đánh giá thuộc nhóm 1 trong 5 năm liền và hiện nay theo xác nhận của CIC – Trung tâm tín dụng Quốc gia thì C.T Land có dư nợ Ngân hàng bằng zero, so với các dự án C.T Land sở hữu có định giá hơn 25.000 tỷ (định giá bởi Tập đoàn định giá Colliier – Anh Quốc). So với tình hình thực tế hiện nay, rất hiếm doanh nghiệp nào có tài sản tốt như vậy.

Theo Trung tâm Thông tin tín dụng, C.T Land không ghi nhận khoản nợ nào.

Ban Lãnh đạo C.T Land cho biết, hiện nay doanh thu các khoản từ đây đến cuối năm 2021 của C.T Land như sau:

Các khoản phải thu là 11.000 tỷ đồng bao gồm các sản phẩm đã bán ra chưa thu tiền 4.000 tỷ đồng, các sản phẩm đang bán ra 7.000 tỷ đồng. Dự kiến mở bán các dự án mới trong 2021 khoảng 12.000 tỷ nữa. Kế hoạch kinh doanh này được các tổ chức Quốc tế uy tín kiểm tra và xác nhận.

Trong 2019 - 2020, C.T Land tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án, thi công hạ tầng. Hiện nay, tình hình kinh doanh thể hiện số liệu chính thức với các cơ quan quản lý nhà nước là đang có lãi và đang đóng thuế thu nhập đầy đủ, giống như Tập đoàn mẹ C.T Group hiện đang kinh doanh hiệu quả.

C.T Land đang sở hữu những quỹ đất rộng lớn tại các khu vực chiến lược của TP.HCM và các tỉnh lân cận, một số khu Đô thị mới ở các vùng tiếp giáp TP.HCM. Với sự nghiên cứu sâu rộng trong quy hoạch tổng thể từng vùng kinh tế, C.T Land có khả năng dự báo chính xác xu hướng phát triển toàn diện của khu vực. Từ đó tạo ra các giá trị gia tăng cho toàn bộ Đô thị. Trong kinh doanh, giai đoạn nào là nên tập trung đầu tư, treo lỗ, giai đoạn nào là tung hàng chiếm lĩnh thị trường, là chiến thuật kinh doanh của mỗi công ty, có thể khác biệt, không thể dùng những suy diễn tầm thường để áp đặt. Chiến lược phát triển bền vững của C.T Land là câu trả lời chính xác nhất cho những tin đồn thất thiệt.