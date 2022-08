CSGT Vĩnh Phúc xuyên đêm xử lý xe cơi nới, vi phạm trọng tải

(VTC News) -

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục CSGT và Công an tỉnh Vĩnh Phúc về đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông với mục tiêu chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm TTATGT từ 20/6 đến 20/9/2022, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng các kế hoạch công tác để kiểm tra và xử lý các vi phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc bố trí hơn 1.600 tổ tuần tra, với hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo khép kín tuyến, địa bàn. Với mục tiêu quyết liệt triển khai thực hiện kiểm soát trọng tải phương tiện bằng nhiều giải pháp, duy trì sử dụng bộ cân điện tử kết hợp với hoạt động của trạm kiểm tra lưu động trên các tuyến giao thông, nhất là các quốc lộ trọng điểm liên tục 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, sau hơn 1 tháng ra quân (từ 30/6 đến 3/8), đơn vị đã tổ kiểm tra, xử lý 499 trường hợp vi phạm về tải trọng, tương ứng mức phạt hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, tạm giữ 37 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX và giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn hơn 300 trường hợp. Các lực lượng yêu cầu và thực hiện hạ tải 225 trường hợp; vận động tự tháo, cắt thùng xe gần 120 trường hợp và cưỡng chế tháo, cắt thùng xe gần 100 trường hợp.

CSGT tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra xe có dấu hiệu quá tải.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết hợp từ công tác vận động, tuyên truyền chủ phương tiện, tài xế chấp hành trong quá trình chuyên chở hàng hóa tới việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tuyến đường lâu nay thường diễn ra tình trạng phương tiện chở vật liệu xây dựng vi phạm tải trọng đã giảm hẳn.

Đặc biệt, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm lỗi quá tải, thay đổi kích thước, hình dáng của thành, thùng xe...; tăng cường tuần tra, xử lý các xe ô tô tránh, vượt trạm kiểm tra tải trọng xe.

Cụ thể, lực lượng CSGT tỉnh lập các chốt kiểm soát ở các tuyến đường giáp ranh vào tỉnh, phát hiện xử lý ngay các xe vi phạm từ ngoài tỉnh xâm nhập vào và bịt không để các xe vi phạm trong tỉnh đi sang các địa phương khác. Cùng với đó, lực lượng CSGT các huyện, thành phố sẽ tập trung xử lý vi phạm trọng nội thành, nội huyện.

Trung tá Nguyễn Mạnh Lợi, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, quan điểm của lực lượng CSGT Vĩnh Phúc là "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ" trong phát hiện, xử lý vi phạm xe quá khổ, quá tải.

Đối với các trường hợp vi phạm, đơn vị cương quyết xử lý nghiêm minh, không có nể nang, bảo đảm tính răn đe và giáo dục cao trong cộng đồng. Sau khi xử lý, bắt buộc các lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải cắt bỏ phần thành thùng cơi nới, khắc phục lại hiện trạng ban đầu.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện cắt bỏ phần thành thùng cơi nới, khắc phục lại hiện trạng ban đầu.

“Việc chủ phương tiện, tài xế tự giác cắt bỏ phần cơi nới thành thùng sai quy định được xem là một trong những biện pháp góp phần đảm bảo việc xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng được thực hiện triệt để, lâu dài. Vì vậy, song song với công tác trực tiếp kiểm soát trên các tuyến, lực lượng CSGT đã đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, nâng cao nhận thức của lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải nhằm nâng cao tính tự giác khi tham gia giao thông, vừa tránh bị xử phạt và vừa đảm bảo an toàn cho chính bản thân; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng”, Trung tá Nguyễn Mạnh Lợi cho biết thêm.

Nhằm ngăn chặn kịp thời các xe chở hàng quá trọng tải, thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện chuyên đề này thường xuyên, liên tục; tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

Trong đó, các đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý tại các khu vực gần bến bãi tập kết, mỏ khai thác, nơi tập kết hàng hóa, các tuyến đường có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa, yêu cầu chủ các mỏ khai thác bố trí xe tưới nước mặt đường nhằm giảm thiểu bụi trong quá trình vận chuyển.