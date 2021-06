CSGT TP.HCM xử lý loạt xe 'thây ma', nộp Kho bạc Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng 

(VTC News) -

Ngày 25/6, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong thời gian ra quân kiểm tra, xử lý xe cũ nát, xe tự chế… tại nhiều tuyến đường, lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý 14.230 trường hợp vi phạm.

Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM xử lý xe "thây ma". (Ảnh: Khuất Nguyên)

Theo PC08, trong thời gian thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 14/6/2021. Lực lượng CSGT thành phố đã xử lý 14.230 trường hợp vi phạm, riêng Phòng PC08 xử lý 9.106 trường hợp vi phạm.

Trong đó, xử lý xe mô tô 14.181; 49 xe ba bánh, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1.805 trường hợp, tạm giữ 5.919 phương tiện, nộp vào Kho bạc Nhà nước số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Tất cả phương tiện vi phạm với các lỗi như: Không có giấy đăng ký xe, vi phạm quy định về gắn biển số, gắn biển số giả; chở hàng quá khổ; không có gương chiếu hậu; vi phạm các quy định về lắp thêm đèn xe; không có thắng, còi, đèn; không có bộ phận giảm thanh, giảm khói; xe sản xuất, lắp ráp trái quy định.

CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt, tạm giữ nhiều xe máy cũ nát, xe tự chế, xe không đảm bảo an toàn. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Cũng theo PC08, tình trạng xe thô sơ, xe ba bánh cơ giới, xe chở hàng bốn bánh gắn động cơ trên địa bàn thành phố vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) vẫn còn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt có tính chất, mức độ thường xuyên, phức tạp.

Do đó, để đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm (từ 16/6 đến 14/12), Phòng PC08 đã chủ động tham mưu cho Công an TP.HCM tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe mô tô không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, cũ, nát; xe mô tô tự chế; xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ (xe thí điểm); các loại xe thô sơ, cơ giới kéo theo xe khác, vật khác vi phạm pháp luật về TTATGT.