CSGT sẽ hạn chế lập chốt trên đường, xử phạt qua camera giám sát

Quy định trên được Cục Cảnh sát giao thông đưa vào đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" để thực hiện chỉ đạo Nghị quyết 12 của Chính phủ và trình Bộ Công an phê duyệt.

Trả lời VTC News, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, việc xử phạt vi phạm giao thông qua camera giám sát sẽ xử lý các lỗi như đi sai làn đường, phần đường, tốc độ... Từ đó, việc này giúp hạn chế các chốt CSGT trên đường.

Lực lượng CSGT sẽ xử phạt "nguội" qua camera giám sát đối với các phương tiện vi phạm trên quốc lộ 1 tại Hà Nội và TP.HCM. (Ảnh: TTXVN)

"Trước hết cảnh sát tập trung xử lý vi phạm qua camera giao thông ở tuyến Quốc lộ 1 tại Hà Nội và TP.HCM, đối với tất cả các đối tượng tham gia giao thông", Đại tá Bình chia sẻ.

Ông Bình cũng cho biết lực lượng cảnh sát giao thông chỉ lập chốt để xử lý lỗi không thể phát hiện bằng quan sát như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cân tải trọng.

Cảnh sát sẽ tập trung làm nhiệm vụ tuần lưu, điều tiết, chỉ huy dẫn đoàn, giải quyết tai nạn giao thông.

Theo Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, để thực hiện được sớm đề án trên, cần hoàn thiện hệ thống hạ tầng camera giám sát trên toàn quốc.

Cũng liên quan đến vấn đề này, tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an, an toàn giao thông đường bộ mới nhất được Bộ Công an trình Quốc hội cũng đề xuất hệ thống camera của các đơn vị, địa phương sẽ tích hợp, chuyển cho Bộ Công an quản lý.

Điều này giúp lực lượng công an khai thác và sử dụng vì mục đích chung đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu sự hiện diện của cảnh sát giao thông trên đường...