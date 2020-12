CSGT mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trên toàn quốc

Ngày 15/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021.

Cụ thể, lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Công an, Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội Đảng; chủ động nắm tình hình, xây dựng các phương án theo phân công nhiệm vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện về lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, hậu cần, tài chính nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

CSGT ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối công cộng, đua xe trái phép… bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT sẽ phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; phát hiện, ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, vận chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ, chất độc hại, pháo nổ, hàng lậu, hàng cấm, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân trấn áp tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSGT tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm, phải đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trong đó, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với thời gian trước liền kề và cùng kỳ năm trước; phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

CSGT cần hạn chế thấp nhất số vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến sự đi lại của nhân dân; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông theo đúng chỉ đạo tại Kế hoạch của Cục; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cùng ngày, Thực hiện Mệnh lệnh số 1433/ĐK-HT của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, công an toàn quốc cũng đồng loạt ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.