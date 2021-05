CSGT Hải Phòng kịp thời ngăn người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu tự tử

(VTC News) -

Sáng 25/5, thông tin với PV VTC News, Chỉ huy Đội CSGT số 1, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP Hải Phòng cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn người phụ nữ trẻ ôm con hơn 5 tháng tuổi định nhảy cầu tự tử.

Người mẹ trẻ và cháu bé hơn 5 tháng tuổi được lực lượng CSGT kịp thời giải cứu.

Cụ thể, khoảng 8h30 cùng ngày, tại cầu An Đồng trên đại lộ Tôn Đức Thắng, thuộc địa phận xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng), chị V.T.H (SN 1996, ở thôn Trang Quang, xã An Đông) ôm con nhỏ hơn 5 tháng tuổi lên giữa cầu có ý định nhảy xuống sông tự tử.

Nhận được tin báo, Tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ gần hiện trường kịp thời có mặt động viên, khuyên nhủ, ngăn chặn và cùng với người dân đưa 2 mẹ con chị H. về Công an xã An Đồng làm rõ sự việc.

Tại trụ sở Công an xã An Đồng, chị V.T.H cho biết do mâu thuẫn chuyện gia đình nên chị buồn chán dẫn đến hành động dại dột.

Bước đầu, chị V.T.H. cho biết, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên chị bế theo con nhỏ ra cầu An Đồng với ý định nhảy xuống sông tự tử.

Hiện, Công an an xã An Đông đã liên hệ và chờ người thân của chị V.T.H đến đón về.