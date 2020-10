CSGT diễn tập dẫn đoàn Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Chiều 4/10, Phòng CSGT Thành phố Hà Nội diễn tập các phương án dẫn đoàn và đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường cho các đoàn xe phục vụ đại biểu từ các cụm khách sạn đến Cung Văn hóa Việt Xô, nơi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Phòng CSGT chủ động triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cũng như các phương án xử lý tình huống đột xuất xảy ra, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác tổ chức giao thông, phân luồng không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông, nhất là các tuyến đường di chuyển của đại biểu và xung quanh nơi tổ chức các hoạt động của Đại hội với nguyên tắc thông thoáng nhưng chặt chẽ về công tác bảo vệ.

Phòng CSGT Hà Nội diễn tập dẫn đoàn Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. (Ảnh: Nhật Vũ)

Trả lời VTC News, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, Phó đội trưởng đội Tuần tra dẫn đoàn cho biết: “Sau khi nhận được sự phân công của phòng CSGT Thành phố Hà Nội, đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn phối hợp với đội tham mưu của phòng, khảo sát và lên các phương án đón dẫn các đoàn đại biểu từ các khách sạn, nơi nghỉ lên đến hội trường để họp. Bên cạnh đấy đội cũng đã chuẩn bị tất cả các phương tiện, nhân lực để đảm bảo cho công tác phục vụ đại hội được tốt nhất”.

Ngoài phòng CSGT Thành phố Hà Nội còn có các lực lượng khác như An ninh, Cảnh sát các đơn vị của Công an Thành phố, Công an quận huyện…phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Quân đội, Thanh tra giao thông…và để đảm bảo biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho cán bộ cảnh sát trực tiếp thực hiện sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết như khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn…