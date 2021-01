CSGT Đắk Lắk phát hiện 1,4 tạ pháo hoa lậu trên xe khách

(VTC News) -

Sáng 2/1, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối với 2 tài xế và phụ xe của nhà xe Việt Tân Phát để làm rõ hành vi vận chuyển 1,4 tạ pháo lậu từ tỉnh Gia Lai xuống TP.HCM tiêu thụ.

Công an bắt quả tang xe khách Việt Tân Phát chở pháo lậu.

Khoảng 20h30 ngày 1/1, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Công an huyện Ea H’leo phối hợp Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện xe khách giường nằm mang BKS: 51B-299.03 do tài xế Trần Minh Phước (35 tuổi, trú huyện Ea H’leo) của nhà xe Việt Tân Phát đang chạy hướng Gia Lai đi TP.HCM có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên khoang hành khách phía sau có 40 hộp pháo hoa.

Tiếp đó, khoảng 30 phút sau, lực lượng công an kiểm tra xe khách cũng của nhà xe Việt Tân Phát mang BKS: 51B-289.04 do tài xế Bùi Thế Nam (42 tuổi, trú thị xã An Khê) đang chạy hướng Gia Lai - TP.HCM chở 56 hộp pháo hoa.

Toàn bộ số pháo trên có tổng trọng lượng 140kg.

Bước đầu, 2 tài xế và nhân viên 2 xe khai số pháo trên được người dân gửi từ tỉnh Gia Lai xuống TP.HCM sẽ có người liên hệ nhận.