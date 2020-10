CSGT béo bụng gây ấn tượng thiếu chuyên nghiệp, kém khỏe mạnh

Bộ Công an đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) nâng cao năng lực, sắp tới, cán bộ CSGT nào có vòng hai to sẽ không cho ra đường làm nhiệm vụ. Tiết lộ này của Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT, Bộ Công an đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, bởi CSGT là hình ảnh quen thuộc gắn liền với cuộc sống hằng ngày của người dân.

Cũng như nhiều người dân khác, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này của Bộ Công an. Bởi lẽ, so với các lực lượng khác trong ngành, CSGT xuất hiện trước dân nhiều nhất. Không chỉ cách họ cư xử, hành động mà kể cả tác phong, vóc dáng của họ cũng tác động trực tiếp tới tới suy nghĩ, đánh giá của dân về lực lượng công an.

Trong mắt dân, công an, cảnh sát - lực lượng bảo vệ sự bình an cho họ - là những người đầy sức mạnh, trong tình huống cần kíp sẽ trở thành vị anh hùng cứu họ khỏi nguy hiểm. Còn lúc bình thường, hình ảnh vững chãi đó tạo cho dân sự an tâm.

Trong khi đó, ai cũng biết chiếc bụng bự là dấu hiệu xấu về sức khỏe, nó phản ánh tình trạng thừa mỡ và thường đi liền với nhiều rối loạn và nguy cơ bệnh tật khác như bệnh về tim mạch, xương khớp, bệnh về nội tiết, chuyển hóa... Vóc dáng nặng nề cũng sẽ khiến các chiến sĩ cảnh sát giảm đi sự linh hoạt, gặp khó khăn trong việc xử lý những tình huống khẩn cấp như truy bắt tội phạm, giải cứu người gặp nạn hay giải quyết các công việc liên quan tới sức bền và sự nhanh nhạy.

Do đó, hình ảnh chiến sĩ CSGT bụng to dễ gây ấn tượng thiếu tích cực cho người dân. Họ nên được thu xếp công việc khác thay vì trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài đường. Tôi cho rằng giữ cho cơ thể mình ở trạng thái khỏe mạnh nhất là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân nói chug và CSGT nói riêng. Do đó, những CSGT béo bụng nên coi việc khắc phục tình trạng này là một nhiệm vụ.

Để hiện thực hóa chủ trương trên, Bộ Công an nên nghiên cứu đưa ra các bài kiểm tra sức khỏe, các tiêu chí về tỷ lệ cân nặng, chiều cao và số đo vòng hai cụ thể... cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ ngoài đường.

Với những chiến sĩ có chỉ số không đạt, cần có các bài tập, chế độ ăn phù hợp để họ áp dụng nhằm nhanh chóng lấy lại phong độ và trở lại với công việc của mình trên đường phố. Ở Thái Lan, các cảnh sát thừa cân phải đến trung tâm huấn luyện để giảm cân cấp tốc bằng cách ăn kiêng và tập thể dục. Chúng ta cũng có thể tham khảo quy định này.

Chuyện cái bụng không chỉ là vấn đề xấu đẹp, nó còn là sự yên tâm của người dân vốn vẫn luôn tin rằng sự an toàn của mình được bảo đảm bởi sự hiện diện của các chiến sĩ cảnh sát.

