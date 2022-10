Cross Long Hải: Át chủ bài đón sóng BĐS Vũng Tàu của Tân Thành Group

(VTC News) -

Điểm nóng du lịch trong tương lai gần

Theo thống kê tháng 7/2022 của Sở Du lịch tỉnh Vũng Tàu: Tổng lượt khách 7 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 7.856.083 lượt, đạt 246,81 % kế hoạch năm, tăng 150,63 % so với cùng kỳ. Riêng tại huyện Đất Đỏ, tổng lượt khách du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng, tắm biển tại các khu du lịch và bãi tắm công cộng trên địa bàn huyện tháng 7/2022 đạt 82.190 lượt tăng 57,03% so với tháng trước (52.340 lượt). Tổng doanh thu từ các khu du lịch, cơ sở lưu trú du lịch đạt 74 tỷ đồng, tăng 77,46% so với tháng trước (41,7 tỷ đồng).

Dư địa phát triển vượt trội

Được biết, du khách tìm đến Đất Đỏ bởi hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, trong đó có những khu vực vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của biển và núi rừng do chưa đi vào khai thác du lịch. Đáng chú ý, khu vực này rất thuận tiện cho du khách ở các tỉnh lân cận đến trải nghiệm.

Cụ thể, tuyến đường ĐT 765 là xương sống huyết mạch của Bà Rịa Vũng Tàu, kết nối liên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai về Bà Rịa Vũng Tàu thẳng ra biển Phước Hải. Đây là nguồn khách dồi dào cho Đất Đỏ trong tương lai gần. Song nơi đây vẫn thiếu nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng phân khúc chất lượng cao để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Để khắc phục vấn đề này, UBND đưa ra các chính sách đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp để tăng nguồn cung thị trường.

Bên cạnh đó là phương án tỉnh sẽ đầu tư cụm du lịch Long Hải - Phước Hải trở thành khu du lịch quốc gia. Theo đó, địa bàn 02 huyện Long Điền, Đất Đỏ sẽ trở thành một “hệ sinh thái du lịch” dọc theo QL55 và TL44A, gồm: di tích lịch sử núi Minh Đạm, Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, Dinh Cô, Tổ đình thiên thai, cộng đồng làng chài ven biển… Điều này góp phần khai thác tối đa tiềm năng du lịch đa dạng, gắn với văn hóa bản địa, các tour khám phá tâm linh, tour trekking (đi bộ leo núi)... đem lại những trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Điểm sáng không thể bỏ qua trong bối cảnh giá đất chưa chạm đỉnh

Thiên nhiên tuyệt mỹ, chính sách hỗ trợ cực tốt, song giá đất vẫn còn dư địa tăng cao mới là ưu điểm vượt trội của huyện Đất Đỏ. Theo số liệu nghiên cứu của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm mua nhà đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu luôn duy trì xu hướng tăng mạnh qua các năm kể từ năm 2018, với mức tăng trung bình 10-20% mỗi năm.

Mới đây nhất là làn sóng săn đất tại huyện Đất Đỏ và Châu Đức, thị trấn Long Hải. Tuy bị gián đoạn bởi tình hình COVID-19, tính từ đầu năm 2022, giá các dự án nghỉ dưỡng đã tăng gần 4 lần so với mức giá 33 triệu đồng/m2 ở năm 2020 - năm đỉnh điểm của đại dịch.

Tuy nhiên, trên thực tế để giải quyết bài toán dòng tiền đầu tư thì chỉ số ít các dự án được thực hiện bài bản, nằm trong các khu vực cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, tọa lạc tại trung tâm các danh lam thắng cảnh mới có tiềm lực mua bán, khai thác kinh doanh cho thuê để thu lợi nhuận nhanh chóng. Dự đoán trong tầm trung và ngắn hạn, chỉ có dự án Cross Long Hải - Tổ hợp BĐS nghỉ dưỡng với quy mô lớn, đã xây thô 100% là đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của các nhà đầu tư sành sỏi.

Cross Long Hải sở hữu vị trí độc tôn tại quỹ đất tiếp giáp biển Long Hải hiếm hoi của khu vực, chính giữa bãi biển, lưng tựa di tích núi Minh Đạm. Khu vực này được cho là hoàn hảo để thiết kế các tour leo núi ngắm cảnh - xu hướng du lịch mới của giới thượng lưu. Khung cảnh rừng, biển nguyên sơ bên cạnh chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế như Skybar 360, quảng trường nhạc nước, bể bơi vô cực… Cross Long Hải làm hài lòng ngay cả những thượng khách khó tính nhất.

Cross Long Hải cũng thuận tiện kết nối đến các điểm du lịch, trung tâm thành phố hay các tỉnh lân cận như Nhơn Trạch, Long Phước, Tân Thành… đảm bảo nguồn khách cho chủ nhân các khu căn hộ và biệt thự hướng biển. Để đến dự án, chỉ mất chưa tới 1 giờ di chuyển từ sân bay Long Thành, chỉ 20 phút từ sân bay Lộc An. Có thể khẳng định việc đầu tư vào một dự án căn hộ thuộc phân khúc cao cấp tại mặt biển Long Hải là lựa chọn thông thái.

Được biết, hiện tại Chủ đầu tư Tân Thành Group mới tung ra thị trường 2 tòa gồm 658 căn hộ tuyệt đẹp hướng biển & 60 biệt thự được coi như “báu vật giữa biển khơi” nhờ địa thế phong thủy tựa sơn nghinh hải hiếm có. Tòa Aqua bao gồm các căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển mang nét đẹp hiện đại và sang trọng.

Tòa Jungle mang âm hưởng của núi rừng, nơi mỗi du khách có thể trút bỏ mọi muộn phiền để hòa mình trong khúc hát của thiên nhiên. Đặc biệt, tòa Jungle sẽ là "át chủ bài" của dự án khi được quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế danh tiếng cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích đẳng cấp.

Đặc biệt, chủ đầu tư Tân Thành Group dành ưu đãi và lãi suất lý tưởng, chiết khấu lên đến 8% đối với phương thức thanh toán nhanh 95%, mức ngân sách chỉ từ 1,68 tỷ cho một căn hộ hướng biển. Thêm vào đó là các chính sách như chia sẻ doanh thu 35-65 trong 3 năm đầu tiên, chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ 85-15 từ năm thứ 4 cùng các ưu đãi nghỉ dưỡng thường niên cho chủ sở hữu cũng là đặc quyền của chủ nhân các căn hộ tại Cross Long Hải.

