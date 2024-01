CPI tháng đầu năm 2024 tăng 0,31%

(VTC News) -

Theo Tổng cục Thống kê, một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và giá gạo trong nước tiếp tục tăng theo giá gạo xuất khẩu là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số CPI tháng 1/2024 tăng 0,31% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2023, CPI đầu năm 2024 tăng 3,37%. Còn so với tháng trước, CPI tháng 1/2024 tăng 0,31% (khu vực thành thị tăng 0,33%; khu vực nông thôn tăng 0,29%).

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá, 2 nhóm hàng giảm giá.

Trong 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 1,02%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,56%, do giá điện sinh hoạt tháng 1 tăng 1,29% so với tháng trước và nhu cầu dùng điện để sưởi ấm tăng khi thời tiết chuyển lạnh; nhóm giao thông tăng 0,41% do chỉ số giá xăng tăng...

Ở chiều ngược lại, giá nhóm thực phẩm tháng 1/2024 giảm 0,09% so với tháng trước, tập trung chủ yếu ở một số mặt hàng như: Rau tươi, khô và chế biến do đang là thời điểm thu hoạch vụ rau đông xuân, thời tiết thuận lợi khiến nguồn cung rau củ dồi dào và phong phú; nhóm dầu mỡ ăn và chất béo khác giảm 0,09%, chủ yếu do giá dầu thực vật giảm...

Đáng chú ý, lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 0,21% so với tháng trước; tăng 2,72% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,37%). Nguyên nhân chủ yếu do giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

CPI tháng mở đầu năm 2024 tăng 0,31%. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Trong tháng 1, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/1/2024, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.014,85 USD/ounce, giảm 1,23% so với tháng 12/2023 do USD mạnh lên và thời điểm cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khó dự đoán.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng trước Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 1/2024 tăng 2,55% so với tháng 12/2023 và tăng 15,43% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thế giới, giá US có xu hướng tăng khi các nhà đầu tư tiếp tục mua vào đồng bạc xanh với kỳ vọng FED sẽ không sớm cắt giảm lãi suất. Tính đến ngày 25/1/2024, chỉ số giá USD Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 103,18 điểm, tăng 0,24% so với tháng trước.

Trong nước, giá USD Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 24.555 VND/USD. Chỉ số giá USD Mỹ tháng 1/2024 tăng 0,52% so với tháng 12/2023 và tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước.