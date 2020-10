CPI tháng 10 tăng 0,09%

CPI tháng 10 cũng tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 10 tháng năm 2020 tăng 3,71% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thống kê cho biết, CPI tháng 10 tăng so với tháng 9 chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình và ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Trong mức tăng 0,09% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 so với tháng trước, có 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Trong đó, nhóm giáo dục tăng nhiều nhất (1,35%), riêng dịch vụ giáo dục tăng 1,52% do trong tháng có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí cho năm học mới 2020-2021.

Tiếp theo là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, chủ yếu do giá gas tăng; giá nhóm vật liệu, bảo dưỡng và nhóm dịch vụ sửa chữa nhà ở.

CPI cả nước tiếp tục ở mức thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2020.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: văn hóa, giải trí và du lịch; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhóm giao thông.

Riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không thay đổi.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2020 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2020 tăng 2,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới diễn biến thất thường do nhiều luồng thông tin trái chiều trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ và dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 25/10/2020 giảm 1,05% so với tháng 9/2020. Chỉ số giá vàng tháng 10/2020 giảm 1,1% so với tháng trước; tăng 30,91% so với tháng 12/2019 và tăng 29,63% so với cùng kỳ năm trước.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và khả năng không chắc chắn về việc thông qua gói kích thích kinh tế thứ 2 của Quốc hội Mỹ cũng là những nhân tố làm giá USD tăng.

Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dồi dào đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu. Chỉ số giá USD tháng 10/2020 tăng 0,07% so với tháng trước; tăng 0,19% so với tháng 12/2019 và giảm 0,13% so với cùng kỳ năm trước.