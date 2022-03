COVID-19 tại Hà Nội: Bệnh nhân nặng nhập viện giảm

(VTC News) -

BSCKII Nguyễn Thị Lan Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin, những ngày gần đây, F0 nặng nhập viện giảm nhiều. Bệnh viện chỉ còn gần 100 bệnh nhân nội trú. Số bệnh nhân tử vong do COVID-19 cũng giảm mạnh, trung bình 1 ca/ngày.

Do F0 nhập viện giảm nên bệnh viện đã thu hẹp khu điều trị. Tại đây chỉ còn 2 khu hồi sức và 1 khu cho bệnh nhân trung bình. Trước đó, bệnh viện có 3-4 khu hồi sức cho bệnh nhân COVID-19.

TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng thông tin, bệnh viện còn khoảng 150 F0 đang điều trị, bằng 30% so với giai đoạn cao điểm. Trung bình một ngày, bệnh viện chỉ tiếp nhận 10 ca. Bên cạnh số số F0 nhập viện giảm mạnh thì số ca tử vong cũng giảm. Tuần qua, bệnh viện ghi nhận hơn 10 ca tử vong do COVID-19, giảm nhiều so với lúc cao điểm (lên tới hơn 40 ca/tuần).

Lúc cao điểm, bệnh viện chuẩn bị 7 tầng để điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng hiện thu lại 2 tầng, chỉ 5 tầng điều trị.

Điều trị bệnh nhân COVID-19. (Ảnh minh họa)

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, số F0 nhập viện giảm quá nửa so với lúc đỉnh điểm. “Bệnh viện được Sở Y tế Hà Nội giao 400 giường điều trị bệnh nhân COVID-19, gồm 200 giường tầng 2 và 200 giường tầng 3. Lúc cao điểm, bệnh viện tiếp nhận tới 450 người nhưng giờ khoảng 160 bệnh nhân”, BSCKII Lê Hoàng Tú, Phó giám đốc bệnh viện, nói. Ba ngày nay, bệnh viện không ghi nhận ca tử vong nào. Hai ngày gần đây, bệnh viện cũng không có ca F0 nào thở máy xâm nhập.

Theo lãnh đạo các bệnh viện, những bệnh nhân nặng đa số cao tuổi, bệnh nền, chưa tiêm vaccine.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố mới đây, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà khẳng định, số ca mắc ca nhập viện chiều hướng giảm. Tỷ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân chuyển tầng cũng xu hướng giảm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng đánh giá, những ngày qua số ca mắc COVID-19 còn cao nhưng xu hướng giảm, tỷ lệ bệnh nhân F0 nhập viện thấp, số ca tử vong giảm. Điều đó cho thấy thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thành phố đã rà soát, kiện toàn, bổ sung lại các Tổ theo dõi, hỗ trợ người nhiễm COVID-19 tại nhà và Tổ COVID-19 cộng đồng với gần 120 nghìn người tham gia.

Tính đến 17h ngày 21/3, theo số liệu của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội ghi nhận thêm 17.916 ca bệnh COVID-19, giảm 1.149 ca so với ngày hôm trước.

Thành phố hiện còn 318.841 ca F0 đang theo dõi và điều trị. Trong đó 315.833 ca đang theo dõi, điều trị tại nhà; 260 ca đang theo dõi, điều trị tại khu cách ly; 2.748 ca đang điều trị tại 11 bệnh viện.

Trong số các ca F0 đang điều trị tại bệnh viện có 475 ca phải thở ôxy. So với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới giảm 0,27%, số ca khỏi giảm 0,21% , số ca tử vong giảm 0,1%, số ca đang điều trị giảm 0,25%, số ca nặng giảm 0,23%.