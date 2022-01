COVID-19 sáng 24/1: Số ca tử vong giảm, cả nước ghi nhận 136 F0 nhiễm Omicron

(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ Y tế, hôm qua (23/1) Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm mới trong ngày (2.967 ca). Trong 7 ngày qua, tổng số ca nhiễm tại thành phố là 20.400, trung bình 24 giờ tăng thêm 2.914 ca.

Đà Nẵng đứng thứ 2 cả nước về tổng số ca nhiễm. 984 ca trong ngày 23/1 là số lượng F0 cao kỷ lục tại thành phố này trong vòng 24 giờ. F0 tại Đà Nẵng trong 7 ngày qua dao động 800 - 900 F0/ngày.

Nhiều tỉnh thành cũng ghi nhận số ca ca mắc tăng vọt, nhất là Nghệ An (tăng 149 ca), Phú Thọ (tăng 131 ca) và Quảng Nam (tăng 116 ca). Trong khi đó, số ca nhiễm ở Đắk Lắk và Bến Tre xu hướng giảm hơn, lần lượt là giảm 332 ca và 208 ca.

Cũng trong hôm qua, cả nước ghi nhận 123 ca tử vong, nhiều nhất Hà Nội (16), Đồng Tháp (10), Sóc Trăng (9), Cần Thơ (8). So với ngày trước đó, tỷ lệ tử vong giảm (ngày 22/1: 153 ca, ngày 21/1: 177 ca, ngày 20/1: 152 ca)

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Bình Dương

Sở Y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận một trường hợp nữ, sinh năm 1990, quốc tịch Việt Nam nhiễm biến thể Omicron nhập cảnh từ nước ngoài.

Bệnh nhân trở về từ Canada. Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), được cách ly tại khu phố 5 (phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ngày 11/1, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính, được chuyển vào khu điều trị và tiếp tục lấy mẫu gửi Viện Pasteur xác định nhiễm biển thể Omicron.

Như vậy, hiện cả nước ghi nhận 136 ca nhiễm biến chủng Omicron tại Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TP.HCM (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bình Dương (1).

Hà Nội 2.971 ca

Hôm qua, Sở Y tế ghi nhận 2.971 ca bệnh mới (830 ca cộng đồng). Bệnh nhân phân bố ở 412 xã/phường/thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (105), Chương Mỹ (101), Gia Lâm (91), Bắc Từ Liêm (87), Đống Đa (82).

Như vậy, từ 29/4 đến nay thành phố ghi nhận 111.777 ca bệnh, với 452 người tử vong.

Hiện thành phố có 67.833 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (138), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (223), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3.445).

Hà Nam: F0 tử vong đầu tiên

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam ghi nhận 129 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (10 F0 liên quan đến ổ dịch Công ty may Nhân Khang (huyện Lý Nhân), 18 F0 liên quan đến những chùm ca bệnh tại các Công ty, doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, 14 F0 liên quan đến ổ dịch tại các Trường Tiểu học Duy Minh, Tiên Sơn A, Tiên Sơn B, Hoàng Đông và Trường THPT B Duy Tiên, 10 F0 trở về từ Hà Nội và TP.HCM, 11 F0 có biểu hiện ho, sốt, mất khứu giác).

Tính từ ngày 19/9 đến nay, tỉnh Hà Nam ghi nhận 4.546 ca bệnh, 3.633 bệnh nhân được chữa khỏi.

Trong ngày, ghi nhận bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tử vong. Bệnh nhân 92 tuổi (ở xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý), được phát hiện mắc COVID-19 ngày 10/1, vào Bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị từ ngày 11/1.

Quảng Ninh cao kỷ lục

Quảng Ninh thêm 432 ca mắc mới (398 trường hợp cộng đồng) - đây là ngày có số ca mắc cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Trong số những ca mắc nói trên, Cẩm Phả và Hạ Long số bệnh nhân được ghi nhận nhiều nhất.

Theo đánh giá ngành Y tế, dịch COVID-19 trên địa bàn dịch bệnh đang có xu hướng tiếp tục lây lan ra cộng đồng. Do đó các địa phương giám sát chặt chẽ người dân từ các tỉnh thành có dịch trở về đặc biệt ở vùng 3 và vùng 4, không được chủ quan, lơ là, luôn cập nhật tình hình dịch bệnh, chủ động khoanh vùng xử lý dịch gọn khi ghi nhận ca dương tính.

Hải Dương 351 ca

Hải Dương ghi nhận 351 ca dương tính ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố (224 trường hợp F1, 49 ca ho sốt cộng đồng, 52 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 19 bệnh nhân về từ các tỉnh khác, 2 ca nhập cảnh và 5 trường hợp sàng lọc tại cơ sở y tế).

Như vậy, tính đến chiều nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8.416 trường hợp mắc COVID-19, hiện đang điều trị 3.409 ca bệnh và 11 ca tử vong (Bình Giang 2, Chí Linh 3, Nam Sách 1, Gia Lộc 3, Thanh Miện 2). Trong ngày, thêm 190 trường hợp được điều trị khỏi xuất viện về nhà tiếp tục cách ly.

Hải Phòng hơn 700 F0

TP Hải Phòng ghi nhận 742 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ở 14/15 quận (89 trường hợp F1, 2 trường hợp thuyền viên lấy mẫu tại thuyền, 628 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 20 test nhanh dương tính và số còn lại là ca bệnh nghi ngờ).

Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đang điều trị cho 114 ca nặng/nguy kịch và thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 tử vong trong ngày.

Nghệ An hơn 220 ca

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An ghi nhận 221 ca mắc mới (157 ca cộng đồng). Đáng chú ý, các ca mắc cộng đồng phần lớn là công nhân trong 2 công ty may trên địa bàn gồm: Công ty may Nam Thuận (đóng trên địa bàn huyện Diễn Châu). Riêng Công ty may Công ty may ABC Thanh Tiên (đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương) hơn 90 công nhân dương tính.

Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh ghi nhận 11.850 ca mắc COVID-19, 9.601 bệnh nhân khỏi bệnh.