COVID-19 rình rập làng Olympic, đoàn Việt Nam vừa thi đấu vừa lo tránh dịch

(VTC News) -

Olympic Tokyo 2020 là kỳ Thế vận hội đầu tiên diễn ra ở các địa phương đang trong tình trạng khẩn cấp vì đại dịch. Tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản lúc này rất đáng lo ngại, khi các ca dương tính được phát hiện ngay trong làng vận động viên. Ban tổ chức và một số đoàn thể thao cũng có những trường hợp mắc COVID-19.

Theo Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn, do tình hình khách quan, việc thực hiện các quy trình phòng chống dịch của Olympic Tokyo 2020 cũng gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, ban tổ chức không thể bố trí đầy đủ xe, tuyến xe để đảm bảo giữ an toàn về khoảng cách như yêu cầu. Do đó, quá trình di chuyển cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

Đoàn thể thao Việt Nam bắt đầu tranh tài tại Olympic Tokyo 2020.

"Về cơ bản cho đến thời điểm này, Làng VĐV đã tập hợp đầy đủ VĐV của các nước tham dự Đại hội. Sáng 21/7, ban tổ chức thông báo đã có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội. Như thế số lượng các VĐV sẽ tăng lên tại các địa điểm tập luyện nên chúng tôi đã chỉ đạo các HLV, VĐV tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19", ông Trần Đức Phấn cho biết.

"Chúng tôi tập trung tối đa cho công tác chuyên môn và phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho các HLV, VĐV.

Tuy nhiên ban đầu BTC qui định các đoàn khi sang đến nơi phải cách ly nhưng thực tế, nếu có kết quả âm tính với COVID-19, các đoàn đều gia nhập Làng VĐV. Làng tập trung số lượng lớn như thế nên việc sinh hoạt khó giữ được khoảng cách. Vì thế Đoàn Thể thao Việt Nam đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất".

Olympic Toyko 2020 sẽ khai mạc vào tối nay 23/7. Theo quy định, toàn bộ các vận động viên phải tham dự diễu hành khai mạc. Tuy nhiên, để nghỉ ngơi và giữ sự tập trung, chuẩn bị cho các môn thi đấu ngày mai, hầu hết các VĐV Việt Nam đã xin vắng mặt. Chỉ có Nguyễn Huy Hoàng, Quách Thị Lan chắc chắn dự lễ khai mạc với tư cách VĐV cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam.