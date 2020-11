COVID-19 khiến du lịch Việt Nam có thể thiệt hại 23 tỷ USD trong năm 2020

Nguyên nhân của sự thất thu 23 tỷ USD theo ông Thiện là do khách quốc tế giảm hơn 80%, trong nước giảm 50%.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh: Zing)

Trả lời chất vấn về chiến lược phát triển ngành du lịch, theo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, đến năm 2019, số khách quốc tế đến Việt Nam là 18 triệu lượt, khách nội địa đạt 85 triệu, tổng thu du lịch đạt 35 tỷ USD, đóng góp GDP là 9,2%. Trong khi đó, chỉ tiêu mà Bộ Chính trị đặt ra là phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đón 17-20 triệu khách quốc tế, 82 triệu khách nội địa; đóng góp của du lịch vào GDP đạt 10% và doanh thu trên 25 tỷ USD.

"Như vậy, so với chỉ tiêu mà Bộ Chính trị đặt ra, ngành du lịch đã cơ bản đạt được. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam năm 2017 tăng 12 bậc so với năm 2015, năm 2019 tăng 4 bậc so với 2017 và cũng đạt được nhiều giải thường trong nước và quốc tế”, ông nói.

Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch dự kiến thất thu 23 tỷ USD, số lượng khách quốc tế giảm 80%, du lịch nội địa giảm 50%. "Đây là năm vô cùng khó khăn với du lịch thế giới và Việt Nam", ông Thiện nói.

Về giải pháp, ông cho biết sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam; tập trung phát triển nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng hàng không, du lịch; tăng cường quảng bá, xúc tiến; bảo vệ, phát triển bền vững với môi trường…