COVID-19 hoành hành, lì xì trực tuyến lên ngôi

Trước thời điểm Tết Nguyên đán cách đây một tháng, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã kêu gọi người dân nước này sử dụng lì xì điện tử thay cho lì xì tiền mặt bằng phong bao truyền thống. Cách làm này nhằm giảm thiểu rác thải đồng thời cũng phù hợp với tiêu chí hạn chế tiếp xúc trong dịch Covid-19.

Ngay sau đó, nhiều ngân hàng lớn như DBS, OCBC, UOB, Citibank, Standard Chartered và Maybank đã đồng loạt kích hoạt tính năng mừng tuổi trực tuyến có cung cấp QR code cho khách hàng trong dịp Tết năm nay.

Một số công ty chuyên thiết kế và sản xuất phong bao lì xì hàng đầu tại Singapore như Caston và Craftwerkz đều cắt giảm khối lượng sản phẩm, theo Business Times.

Lượng sản xuất lì xì truyền thống tại Singapore giảm mạnh trong dịp Tết năm nay. (Ảnh: Business Times)

Từ Tết năm ngoái, chuỗi khách sạn Hotel Jen ở Tanglin, Singapore đã kết hợp cùng The Little Arts Academy cho ra mắt các bao lì xì hiển thị hình ảnh chuyển động khi quét dưới ứng dụng di động. Khi người dùng quét qua ứng dụng hỗ trợ, hình ảnh thiết kế bằng công nghệ AR sẽ khiến cho những chú chim bình thường in trên phong bao lì xì trực tuyến trở nên sống động.

Nhiều nền tảng phổ biến tại Trung Quốc cũng đã chuyển sang hình thức lì xì trực tuyến từ nhiều năm trước. Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, khoảng 768 triệu người đã sử dụng ứng dụng Wechat để lì xì.

Nền tảng WeChat cung cấp tính năng lì xì trực tuyến. (Ảnh: Caixin)

Bên cạnh lì xì trực tuyến, Wechat cũng giới thiệu tính năng rút thăm may mắn trong nhóm người dùng. Ví dụ, khi một người gửi lì xì 3 USD cho nhóm 5 người, họ có thể biến nó thành 3 bì với số tiền ngẫu nhiên. Ba người đầu tiên mở bao sẽ nhận được số tiền bất kỳ, có thể là 2,5 USD , 1 hoặc 0,01 USD .

Dịp Tết năm nay, Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) cũng khuyến khích người dân địa phương áp dụng hình thức tương tự. Cách làm này cũng giúp hạn chế nhiều phiền hà khi người dân đổ xô đi đổi tiền mới tại các chi nhánh ngân hàng dịp cuối năm trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.