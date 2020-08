COVID-19 bùng phát, đại lý đồng loạt giảm sâu giá ô tô để kích cầu

Các xe được giảm giá chủ yếu là đời 2019 với mức giảm sâu nhất lên tới 130 triệu đồng, các mẫu xe mới có mức giảm thấp hơn nhưng cũng dao động từ 20-50 triệu đồng.

Cụ thể, các xe của Ford đang có mức giảm sâu nhất như Everes giảm từ 85- 130 triệu đồng. Trong đó, Ford Everest phiên bản Titan 4x4 AT giảm 85 triệu đồng, phiên bản Titan 4x2 AT giảm 60 triệu đồng và phiên bản Trend 4x2 AT giảm 80 triệu đồng.

Hai phiên bản Ambiente 4x2 AT 2019 và Ambiente 4x2 MT 2019 có mức giảm tiền mặt 130 triệu đồng kèm theo gói khuyến mại phụ kiện trị giá 15 đồng.

Ford Explorer cũng được giảm giá lên tới 94 triệu đồng.

Honda CR-V 2020 vừa ra mắt đã được khuyến mại tặng phụ kiện lên đến 50 triệu đồng.

Honda Việt Nam tung gói khuyến mại tặng phụ kiện 50 triệu đồng cho dòng xe CR-V 2020. Hiện tại thị trường Việt Nam Honda CR-V có 3 phiên bản E, G và L với giá bán lần lượt 998 triệu đồng, 1,048 tỷ đồng và 1,118 tỷ đồng.

Các đại lý Honda tại Hà Nội cũng dành nhiều ưu đãi riêng cho các chủ xe như tặng gói bảo hiểm thân vỏ, tặng phụ kiện...

Còn thương hiệu xe Nhật Bản Toyota có các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua Toyota Fortuner 2019, áp dụng đến hết ngày 31/8/2020. 2 phiên bản 2.4 MT 4x2 và 2.4 AT 4x2 của mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung được bán với gói quà tặng trị giá 55 triệu đồng.

Các mẫu khác như Vios, Yaris, Camry có mức giảm giá thấp hơn, rơi vào khoảng từ 10-20 triệu đồng.

Theo các đại lý, ngoài việc kích thích thị trường xe ô tô đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 thì việc giảm giá các xe có năm sản xuất 2019 cũng nhằm chuẩn bị cho loạt xe mới sắp ra mắt vào cuối năm nay.