Cột lái tự đổ là gì?

(VTC News) -

Hiện tại, hầu hết các mẫu xe ô tô trên thế giới đều sử dụng cột lái tự đổ thay vì cột lái thông thường. Cột lái tự đổ được tạo ra nhằm làm giảm nguy cơ chấn thương cho người lái trong trường hợp xảy ra va chạm trực diện.

Cột lái tự đổ là 1 trong 10 công nghệ an toàn quan trọng nhất trên xe hơi, bên cạnh những tính năng quen thuộc như phanh đĩa, kính an toàn, hệ thống phanh ABS, túi khí, dây đai an toàn...

Cột lái tự đổ. (Ảnh minh họa).

Chức năng của cột lái là truyền chuyển động của vô lăng tới các bánh xe. Ở các xe hơi đời cũ sử dụng cột lái dạng trụ đặc. Mặc dù cột lái trụ đặc có chức năng tốt nhưng lại gây ra mối nguy hiểm cho người lái. Trong trường hợp xảy ra va chạm trực diện nghiêm trọng, cột lái trụ đặc sẽ làm tổn thương đầu và khung xương sườn của người lái, tăng mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Để tránh tình huống xấu xảy ra, các kỹ sư đã tạo ra cột lái tự đổ để loại bỏ mặt hạn chế của cột lái cũ.

Từ năm 1968, chính phủ Mỹ đã yêu cầu tất cả các hãng xe phải sử dụng cột lái tự đổ cho các mẫu xe hơi. Vào năm 1994, cột lái tự đổ được sử dụng cho cả xe đua Công thức 1. Hiện tại, hầu như toàn bộ các mẫu xe hơi đều sử dụng công nghệ an toàn cột lái tự đổ.

Cột lái tự đổ sinh ra để đảm bảo an toàn cho lái xe. (Ảnh minh họa).

Về cơ bản, cột lái tự đổ có cấu trúc ống lồng vào ống thay vì dạng trụ đặc như cột lái cũ. Hai ống trụ rỗng lồng vào nhau và được kết nối bởi một khớp nối đặc biệt. Khi xảy ra va chạm, khớp nối này sẽ được kích hoạt để thu cột lái lại, tránh đâm vào người bên trong xe. Ngoài ra, một khớp bổ sung khác sẽ được trang bị để tách chuyển động thu vào cột lái với vô lăng. Điều này giúp vô lăng duy trì vị trí để túi khí đặt trên vô lăng phát huy tác dụng.