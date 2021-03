Container tông văng nhiều ô tô xuống vực: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h cùng ngày tại km57+600, Quốc lộ 9 thuộc địa bàn xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị).

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C-312.14 kéo theo rơ móoc 15R-04493 do anh Trần Văn Đông (SN 1981, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm lái chạy theo hướng Lao Bảo – Đông Hà.

3 ô tô bị container tông xuống vực, trong đó một chiếc biến dạng.

Khi đến địa điểm trên, xe container va chạm với xe tải thi công và sữa chữa đường bộ mang BKS 74C-036.96 đang thi công bên đường.

Sau đó, container tiếp tục va chạm với 3 ô tô chạy ngược chiều gồm xe ô tô BKS 74A-12659 do ông Nguyễn văn Biên (SN 1971, trú tại Tân Hợp, Hướng Hoá, Quảng Trị) cầm lái, trên xe chở 4 người; xe tải BKS 74D-00216 do ông Lê Văn Quang (SN 1972, trú phường 5, TP Đông Hà) điều khiển, trên xe chở 1 người; xe mang ô tô BKS 74A-02465 do Nguyễn văn Hải (trú tại Tân Kim, thị trấn Lao Bảo) cầm lái, trên xe chở 1 người.

Cú va chạm mạnh khiến 5 người bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa điều trị. Tại hiện trường, xe ô tô đầu kéo bị lật nằm ở phần đường bên trái Quốc lộ 9. Trong số 4 chiếc ô tô bị nạn có 3 ô tô rơi xuống vực (1 chiếc bị biến dạng).