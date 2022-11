Container bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm

(VTC News) -

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên và cho biết nguyên nhân vụ việc do va chạm giao thông gây cháy.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, vào lúc 23h35 ngày 29/11, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH - Công an Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy xe ô tô trên tuyến Quốc lộ 7, đoạn qua xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 và số 5 huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, 1 chiếc xe container bốc cháy phần cabin và lan sang phần thùng hàng phía sau. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đám cháy đã khống chế và dập tắt ngay sau khi lực lượng chức năng có mặt.